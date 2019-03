Procuror: O lege injusta, nedreapta, nu este lege. Magistratii au obligatia sa apere sistemul judiciar

Ziare.

"Fiecare percepe diferit ceea ce se intampla si reactioneaza in functie de cat de implicat si de curajos este. Unii, posibil sa nu realizeze pericolul, altii nu se simt afectati, desiCei care se considera magistrati adevarati isi amintesc faptul ca au jurat sa apere Constitutia si legile tarii. Chiar articolul 7 din Codul deontologic al magistratilor spune clar - 'Intr-adevar, magistratii nu au voie sa faca politica, dar ceea ce facem noi nu este politica. Iar atunci cand sistemul judiciar este dat peste cap, intr-un mod brutal, avem obligatia sa-l aparam. Cetatenii Romaniei merita o justitie dreapta, corecta (...)Exista principiul latin '', adica o lege injusta, nedreapta, nu este lege. Da, noi avem obligatia sa aplicam legea, dar si legiuitorul are obligatia sa dea legi juste. Or, cand legiuitorul incalca flagrant aceasta obligatie, noi suntem datori sa semnalam", a declarat, intr-un interviu acordat Monitorul de Botosani Aceasta critica vehement sectia de investigare a magistratilor si spune ca in ceea ce priveste raspunderea acestora "a existat si exista foarte multa dezinformare".. Orice magistrat care comitea o infractiune era trimis in judecata si condamnat (...)In OUG 7/2019, mai exista o, care prevede ca modalitate de excludere din magistratura neindeplinirea conditiei de buna reputatie. Ce inseamna buna reputatie, nu stie nimeni, pentru ca nu exista niciun fel de criterii de stabilire. Este o prevedere perfecta pentru, iar sectia speciala este arma perfecta pentru ca un magistrat sa ofere o anumita solutie intr-un dosar, nu pentru a face fata dreptului si a restabili ordinea de drept", a mai spus procurorul.In context, Nicoleta Arpinte a amintit ca s-a incercat de mult timp un dialog cu Ministerul Justitiei, fara succes insa."S-a incercat inca de anul trecut, cand peste 1.000 de magistrati i-au solicitat ministrului o intalnire, insa cererea a fost ignorata complet, ca si cum nici nu am fi existat.. Nici macar in prezent nu a avut loc vreun dialog cu asociatiile de magistrati cu adevarat reprezentative (...)Pana acum, am tot formulat memorandumuri, scrisori deschise, etc., pentru a trage semnale in spatiul public, dar fara niciun rezultat. S-au ignorat si protestele societatii civile, care a primit gaze si tunuri cu apa. S-au ignorat apelurile Parlamentului European, recomandarile Comisiei de la Venetia, ale Comisiei Europene, ale grupului de state GRECO (anticoruptie), toate recomandarile din raportul MCV, ale tuturor", a subliniat aceasta.Procurorul spune ca "solutia ar fi"."Noi mai avem o, printre care respectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia, a recomandarilor din raportul MCV, recomandarilor GRECO, suplimentarea si ocuparea schemelor de personal, pentru ca se darama peste noi fisetele cu dosare, finantarea si dotarea parchetelor si instantelor, pentru ca in unele instante din tara ieseau gandaci si soareci de printre dosare", a enumerat procurorul.Luni, Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta care modifica OUG7 si care prevede, printre altele,