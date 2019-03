Profesorii si studentii din Bucuresti si Sibiu fac manifestatii de solidaritate cu magistratii. Va fi prezent si Gabriel Liiceanu

Ziare.

Primii au fost cei de la Facultatea de Litere, din cadrul Universitatii din Bucuresti. Acestia au transmis ca joi, la ora 12:00, vor protesta pasnic si in tacere in fata institutiei."Dragi colegi, dragi studenti,Vrem sa ne aratam solidaritatea cu magistratii care in aceste zile protesteaza impotriva abuzurilor la adresa justitiei independente, promovate de OUG 7. In acest sens, ii chemam pe toti cei care au timp disponibil si gindesc ca noi sa ni se alature intr-un protest pasnic si nezgomotos, joi, 7 martie, ora 12,00, in fata intrarii Facultatii de Litere. Ne vom alinia in fata intrarii purtind pe brat o brasarda alba si vom ramine acolo timp de aproximativ o ora", este mesajul transmis, marti, pe pagina de Facebook a Facultatii de Litere de catre decanul Emil Ionescu.Profesorii Florin Diaconu si Andrei Cornea sunt printre cei care au confirmat prezenta."Ma alatur astfel, in chip absolut firesc (pentru mine, cel putin) acestei forme de a exprima public - vorba luiLiviu Papadima, pe care il stiu inca din din liceu - 'solidaritatea comunitatii academice fata de atitudinea magistratilor, a actorilor de la Teatrul National, fata de pozitiile formulate de catre cadre didactice si organizatii studentesti de la Facultatea de Drept si de catre multe alte persoane sau institutii din Romania privind recentele reglementari ale functionarii justitiei'", a notat Florin Diaconu.Acesta si-a invitat studentii care nu au cursuri sa i se alature. El a adaugat ca va pleca de la protest in jurul orei 17:00, pentru ca are cursuri, dar ca se va intoarce dupa ora 20:00.Tot la ora 12:00, tot joi, va fi protest si la Facultatea de Filosofie din Bucuresti. "Va fi un protest tacut, de 30 de minute. Vom purta banderole albe si inscriptii de sustinere a magistratilor", se transmite pe pagina de Facebook a institutiei. Profesorilor de aici li se va alatura si Gabriel Liiceannu.Universitatea din Bucuresti a transmis, miercuri la amiaza, ca se solidarizeaza cu "initiativele magistratilor si ale specialistilor in drept care solicita abrogarea OUG nr. 7/2019 si stoparea masurilor care pun sub semnul intrebarii bunul mers al justitiei in Romania".Conducerea universitatii a transmis, totusi, ca ramane "consecventa atitudinii sale de delimitare a activitatii academice fata de ingerintele politice de orice fel", dar ca "UB considera totodata ca problema respectarii normelor statului de drept, a asigurarii independentei Justitiei implica angajamentul civic al tuturor cetatenilor responsabili"."Corecta functionare a statului de drept este o conditie esentiala pentru democratie, pentru protectia drepturilor cetatenilor impotriva actiunilor arbitrare ale politicului in justitie, actiuni ce pot perturba grav scara de valori a intregii societati, atasamentul acesteia fata de dreptate, echitate, corectitudine, cinste, responsabilitate", se precizeaza in comunicatul remisTimp de un sfert de ora, joi, de la ora 12:00, va fi protest si la Facultatea de Litere si Arte (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu)."Dragi colegi,Traim vremuri in care reactia civica devine tot mai mult un gest de supravietuire.Spus simplu, daca Romania vrea sa reziste ca stat european, e obligatoriu sa reactioneze in fata politicului care incearca sa o confiste & sa o subordoneze integral.Dupa cum ati vazut, colegii nostri de la universitatile din Bucuresti, Iasi, Cluj reactioneaza. Sibiul nu poate ramane apatic.Va invit maine, adica joi, de la ora 12, vreme de un sfert de ora, in fata Facultatii de Litere din Sibiu, la un protest tacut & pasnic. Cu banderole albe pe brat & cu mesaje catre puterea politica discretionara, vom cere retragerea OUG 7, care subordoneaza justitia politicului - si ne vom arata sustinerea fata de admirabilii magistrati care au inteles, la randul lor, sa reactioneze.Literatura a fost dintotdeauna despre libertate. Vom arata ca am inteles asta - si vom face tot ce tine de noi ca sa tinem Romania in Europa. Pe maine, deci. Romania merita un sfert de ora din timpul nostru.P.S. Pentru cei care se pot ingrijora: nu e un conflict cu angajatorul, ci un protest civic fata de o putere abuziva (cea politica) . Cum protestul va dura doar un sfert de ora, nu va afecta activitatile didactice. In functie de raspunsul puterii politice, vom putea organiza proteste mai extinse in saptamanile urmatoare", a transmis pe Facebook profesorul Radu Vancu , care este si unul dintre initiatorii miscarii "Va vedem din Sibiu".Acum cateva zile Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai a transmis ca "isi exprima deplina solidaritate cu membrii corpului magistratilor, judecatori si procurori, si apreciaza ca singura solutie pentru iesirea din situatia creata o reprezinta abrogarea neintarziata a dispozitiilor mentionate din cuprinsul Ordonantei de urgenta nr.7/2019". Acum, se face apel catre profesorii din Cluj Napoca sa adopte aceeasi forma de prostest ca la Bucuresti si Sibiu."Greva japoneza pentru Justitie de-abia incepe! In primele zile s-au alaturat clujeni si cetateni din inca 7 orase, magistrati, actori si profesori de la UBB. Studenti si profesori din toata tara, de la litere, filosofie si drept vor incepe sa protesteze in urmatoarele 2 zile cu banderole albe pe treptele facultatii in semn de sustinere pentru independenta magistratilor.Dragi clujeni, de data asta e acum ori niciodata.:) Nu mai e loc de dat inapoi! Haideti sa luptam impreuna impotriva ordonantei 7! E nevoie doar sa purtati o banderola simpla, alba pe brat! Apoi postati o fotografie cu ea oriunde va aflati in zilele urmatoare la ora 12.00 alaturi de hashtag-urile", este nesajul transmis pe pagina de Facebook Umbrela Anticoruptie Cluj. A.G.