Protest al comunitatii academice din Iasi fata de OUG 7: "Tudorel Toader, nu ne esti model!"

Manifestantii s-au reunit in fata universitatii unde Tudorel Toader, ministrul Justitiei, este rector autosuspendat, cerand abrogarea OUG 7, care modifica Legile Justitiei.Acestia au afisat mesaje precum: "Tudorel Toader nu ne esti model!", "Justitie independenta", "Dependenta Justitiei este sursa coruptiei"."Speram ca acest mesaj va ajunge la Tudorel Toader. Noi nu protestam fata de el ca persoana, ci fata de sistem", a spus unul dintre manifestanti.Un grup format din zeci de personalitati ai comunitatii academice din Iasi, printre care istorici, medici, matematicieni, scriitori, filologi, chimisti si ingineri au semnat, inca de luni, un apel adresat cetatenilor pe care ii invita sa se implice in apararea statului de drept, a democratiei si a valorilor europene.In apelul formulat de Alexandru Calinescu - istoric literar si publicist, Flavius Solomon - istoric, Eugen Varvaruca - matematician, Gelu Bourceanu - chimist, Florea Ioncioaia - istoric si jurnalist, Razvan Socolov - medic, Cezar Catrinescu - chemist, Dorin Dobrincu - istoric, Codrin Liviu Cutitaru - filolog, membrii comunitatii academice din Iasi afirma ca, de doi ani, in Romania are loc "un asalt continuu asupra statului de drept".Si las-au adunat astazi cateva zeci de studenti si profesori pentru a-si exprima solidaritatea cu magistratii.