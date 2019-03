Proteste magistrati: Judecatorii din Galati au decis suspendarea activitatii timp de doua saptamani

Ziare.

com

, ca forma de protest fata de adoptarea OUG 7/2019, suspendarea activitatii instantei in perioada 4 - 17 martie, in intervalul orar 12.00-14.00, cu exceptia cauzelor urgente in materie penala si a programului cu publicul la compartimentele instantei", a anuntat Biroul de Informare si Relatii Publice al Judecatoriei Galati.Sisunt nemultumiti de modificarile legislative facute de Guvern, ei anuntand deja ca, incepand de luni pana pe 17 martie, procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati isi suspenda activitatea cu publicul.Pentru a nu bloca intreaga activitate a institutiei, procurorii comunica prin mail, fax si posta.