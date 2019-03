Proteste magistrati: Procurorii din Alba Iulia isi suspenda activitatea trei ore pe zi

Ziare.

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, luni, in cadrul Adunarii Generale sa-si exprime dezacordul cu privire la modul de adoptare a ordonantei care modifica Legile Justitiei, sa se delimiteze fata de pozitia publica a Asociatiei Procurorilor din Romania si sa-si insuseasca revendicarile si declaratiile de principiu formulate de Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania"."In urma consultarii procurorilor prezenti in cadrul Adunarii Generale, acestia au decis in unanimitate urmatoarele: exprimarea dezacordului cu privire la modul de adoptare a OUG nr. 7/2019 si modificarile aduse Legii nr. 303/2014, Legii nr. 304/2014 si Legii nr. 317/2004 prin O.U.G. nr. 7/2019, cu exceptia celor care vizeaza masurile temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii (art. 1 - 12 din actul normativ) ", se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni, de reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia.Totodata,, cu exceptia cauzelor in care se apreciaza ca exista caracter urgent, intre care prelungirea dreptului de circulatie, ordine de protectie, masuri preventive.Procurorii au mai decis delimitarea fata de pozitia publica a Asociatiei Procurorilor din Romania, asociatie in care niciunul dintre procurorii unitatii de parchet de la Alba Iulia nu este membru.