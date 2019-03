Protestele magistratilor se extind in societate si iau forme inedite: Toti pentru Justitie! Lectiile istoriei ne invata ca nimic nu e ireversibil

Ziare.

Protestele magistratilor au inceput odata cu adoptarea controversatei Ordonante de Urgenta 7/2019. Din 19 februarie s-a iesit in strada pentru a se reaminti ca Politicul nu are dreptul sa ii intimideze sau sa incerce sa ii supuna pe magistrati si ca acolo unde Justitie nu e, nimic nu e.Mai intai s-au facut auziti si vazuti judecatorii si procurorii - fie pe treptele instantelor si parchetelor, fie prin declaratii si interviuri, fie purtand banderole albe sau transmitand comunicate de presa. Toate au reprezentat adevarate avertismente pentru intreaga societate.In acele prime zile, in semn de solidaritate cu magistratii si pentru a-si arata nemultumirea fata de indiferenta Guvernului, la Cluj trecatorii au blocat o strada (Video) Magistratilor li s-au alaturat apoi actorii, ale caror mesaje si declaratii au starnit vii emotii."Ne solidarizam cu magistratii pentru ca in ei avem incredere", a explicat Mihai Calin, in timp ce Victor Rebengiuc a impresionat, la fel ca la Revolutie, prin atitudinea sa ferma, iar Marius Manole a starnit ropote de aplauze la finalul unui spectacol tinut la Cluj cu o pledoarie pentru respectarea Justitiei. "Multumim magistratilor liberi! Suntem alaturi de voi!", a fost mesajul sau.Gestul actorilor Teatrului National din Bucuresti a fost aplaudat de miile de bucuresteni care au marsaluit intre sediul Guvernului si Ministerul Justitiei, scandand sloganul devenit deja celebru "". S-a iesit in strada in toata tara, din Iasi si pana in Timisoara, de la Cluj Napoca si pana in Teleormanul cuplului Liviu Dragnea & Viorica Dancila.Protestele judecatorilor si procurorilor continua siIar in ultimele zile acestora li s-au alaturat profesori si studenti., de exemplu, si-a reconfirmat reputatia de pilon al societatii.", scria pe una dintre pancartele purtate la protestul organizat joi, 7 martie, de studenti si profesori de la facultatile de Filosofie, Litere sau Matematica."Nu suntem de acord cu instaurarea dictaturii in Romania. Dictatura incepe in multe feluri, unul este prin subordonarea justitiei", a subliniat prof. Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii, iar filosoful Gabriel Liiceanu a purtat o pancarta pe care scria "".Andrei Cornea, Mircea Dumitru, Marian Preda, Liviu Papadima, Andrei Oisteanu, Florin Diaconu, Mircea Vasilescu sau Marian Popescu sunt doar cativa dintre profesorii care le-au dat, cu aceasta ocazie, un exemplu personal studentilor lor.Nici profesorii si studentii de lanu au ramas indiferenti la framantarile din societate, manifestandu-si solidaritea cu magistratii si "condamnand orice incercare de subordonare politica a Justitiei".Si la, orasul unde de mai bine de doi ani se protesteaza zilnic din cauza abuzurilor la care este supusa Justitia, studentii si profesorii de la Litere si Arte au iesit pe treptele facultatii sub sloganul "Toti pentru Justitie".", s-a aratat convins scriitorul Radu Vancu, unul dintre initiatorii miscarii "Va vedem din Sibiu!".Nici studentiinu au ramas nepasatori. "Si eu sunt student la Drept si nici eu nu imi doresc sa lucrez intr-un sistem de justitie care este subordonat politicului", a subliniat unul dintre cei care au protestat in fata facultatii, cu banderole albe pe brat.Un protest inedit este cel al lui, suceveanul care a facut pe banii lui un metru de autostrada. Acesta a decis se suspende din avocatura pentru cateva luni, in semn de solidaritate cu magistratii . "Justitia pedepseste coruptia! Nu invers", este mesajul principal al evenimentului anuntat pe Facebook.Tot vineri, dar seara, mai multi actori, regizori si fotografi vor protesta in fata Teatrului de Comedie din Capitala. "Ne vom exprima solidaritatea cu magistratii care inca lupta pentru o justitie independenta si necontrolata politic. Invitam si alti actori din alte teatre sa ni se alature pentru 45 de minute sau sa manifeste in fata teatrelor lor.", a scris pe Facebook Tudor Chirila.