Regimul Dragnea ucide drepturile si libertatile romanilor

Hartuirea lui Kovesi

Replica-denunt a lui Tudorel

Frica de libertate si de partidele care o sustin militand impotriva cleptocratiei dragniote si a distrugerii Justitiei de catre regimul pesedist naste monstri. Pe plan politic, ca si in Justitie.De teama succesului meritat al aliantei USR-PLUS, Biroul Electoral Central, controlat de puterea pesedista, a invalidat alianta, eliminand-o din alegerile europarlamentare . Ceea ce e o ticalosie monstruoasa. Una monumentala. Tipica putinizatului spatiu post-sovietic.Pretextul acestui act lesne de cotat drept samavolnic e subtire rau. Potrivit lui, Dan Barna si Dacian Ciolos n-ar figura ca presedinti ai USR, respectiv PLUS in Registrul partidelor politice. Aceasta decizie anuleaza drepturile politice ale multor romani care intentionau sa voteze alianta, indignati fiind de masurile demanteland democratia liberala si statul de drept adoptate de alianta PSD-ALDE. Nu e, fireste, singurul demers liberticid al antidemocraticului regim pesedist.Care, pe drept, revolta intelighentia romaneasca de vreme ce magistratilor li s-au alaturat, recent, actorii. Mai nou protesteaza si tot mai multi profesori si studenti din tot mai multe centre universitare. Fiindca libertatea traieste in drepturi. Le anulezi, de pilda, pe cele politice, sau pe ale magistratilor, omori libertatea.Caci garantia respectarii drepturilor oamenilor rezida intr-o justitie independenta.Or, cu Tudorel Toader la pupitrul Ministerului Justitiei, ca si cu Florin Iordache inaintea lui, cleptocratia "pesedisto-aldiota", cum i s-a spus, a atacat la baioneta, repetat si fara jena, pe model turcesc si rusesc, aceasta sacrosancta independenta.Mai nou, sectia speciala de investigatie a magistratilor, creata de "Slugarel" in pofida avizelor negative ale Europei, ale UE, ale Comisiei de la Venetia, ale GRECO si ale altor organisme, ca si ale majoritatii magistratilor romani, a convocat-o pe Laura Kovesi la audieri. Ca un facut, termenul convocarii ei coincide cu ziua deciziei Parlamentului European cu privire la candidatura ei . In cauza e asa-zisul "dosar Ghita". Acest dosar, foarte probabil ilegal, precum si audierile nu mai putin ilegale derulate in baza lui, au un scop politic vadit, fiind, ca atare, in raspar cu independenta Justitiei, cu principiile statului de drept si cu interesele de integrare euro-atlantica ale romanilor.Sub pretextul indreptarii unor prezumitve "nereguli" sau "ilegalitati" comise ca magistrat de fostul procuror general, devenit apoi un respectat vanator de fapte de coruptie ale celor cu painea si cutitul, se face totul sa i se distruga prestigiul Laurei Kovesi.Or, o atare operatiune de calomniere e munca grea. Fiindca se loveste dur de reputatia internationala ireprosabila a celui defaimat.Caci, in ciuda demiterii ei de catre ministrul injustitiei romanesti, cu complicitatea CCR si a unui pe-atunci abulic presedinte, fosta sefa a DNA a fost cotata la unison de experti independenti europeni si de comisiile de specialitate ale Parlamentului European, ca magistrat competent si impecabil. In termeni similari s-a pronuntat si prestigiosul ziar britanic, Financial Times Or, Slugarel si, mai ales, stapanul sau din fruntea regimului dragniot suporta la fel de putin sa fie contrazisi ca tiranul ex-kaghebist de la Moscova si cel islamist de la Ankara. In consecinta, Toader, caruia i s-a aratat recent pisica in Parlamentul bucurestean, ministrul Justitiei fiind intimidat cu virtualitatea demiterii sale prin motiune de cenzura, a primit pesemne ordin sa raspunda cat mai dur ziarului londonez. Servil si obsecvios din cale afara, Toader s-a grabit sa se conformeze.Ca atare, i-a cerut cotidianului britanic , in numele Guvernului, deci al romanilor, un drept la replica, publicat de FT sub titlul "Coercitia in campania anticoruptie romaneasca".In raspar cu adevarul si bunul simt, ministrul zis al "Justitiei" sustine onctuos si ipocrit, in acest text, ca n-ar avea, chipurile, "nimic personal impotriva Laurei Codruta Kovesi, unul dintre cei trei candidati la functia de procuror-sef al Parchetului European. Dar din toate dovezile pe care le-am vazut - de la judecatori, procurori si alte surse credibile - ea nu ar trebui sa fie numita in aceasta pozitie extrem de importanta. Laura Codruta Kovesi", mai afirma Tudorel, in mod fals, "nu a fost revocata anul trecut din fruntea DNA pentru ca a tintit politicieni corupti. A fost revocata pentru ca a incalcat legea. CCR a spus asta. Strategia de investigatii a doamnei Kovesi a fost bazata pe constrangere".E vorba de o replica-denunt de o enorma duplicitate si falsitate, care uita sa admita realitati cheie.De pilda, politizarea CCR, de la care se revendica textul. Toader mai invoca nonargumente ca "socul" pricinuit de deschiderea catorva mii de dosare intentate magistratilor, unei femei ostile anticoruptiei si fostei sefe a DNA, care, magistrat fiind, a demonstrat o notorie obedienta puterii pesediste.Putere criticata pretutindeni in Europa pentru distrugerea independentei Justitiei, a separatiei puterilor si deci a statului de drept. Or, si prescolarii, nu doar slugi ca Tudorel si Dana Garbovan stiu in Romania ca orice magistrat care se respecta e dat in judecata automat de delincventii pe care-i ancheteaza. Ceea ce explica numarul mare de dosare infierate in dreptul la replica remis ziarului in numele romanilor.Din aceasta perspectiva, textul lui Slugarel nu poate sa nu aminteasca fatal de sinistrele delatiuni trimise politiei politice comuniste de catre ticalosii care, sub Gheorghiu-Dej ori in ceausism, doreau cu orice pret sa scape de un adversar, rival sau concurent puternic si competent.E adevarat ca azi turnatoria nu mai inseamna Gulagul, ci "doar" distrugerea profesionala si morala a omului turnat.Notabil e si ca denuntul impotriva eminentei romance s-a transmis Inaltei Porti (a opiniei publice britanice), de catre un regim de patrihoti, facand mare caz de pretinsa lui "nevinovatie" in materie de calomniere a romanilor in strainatate. De o importanta vitala e reactia romanilor si europenilor la noile asalturi antidemocratice. De replica si de amploarea protestelor lor depinde viitorul Romaniei.