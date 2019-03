Sedinta de urgenta la CSM, pentru a discuta scrisorile sefilor de instante si protestul magistratilor

Un singur punct

Ziare.

com

In acelasi timp, trei asociatii de magistrati din Romania au anuntat continuarea protestelor si au aratat ca sefii din tribunale si curti de apel reprezenta doar 1,3% din judecatorii din Romania, respectiv 0,8% din magistratii romani.In plus, acestia nu au mandate de reprezentare din partea colegilor lor, iar scrisoarea lor constituie un demers insignifiant, fara influenta asupra majoritatii judecatorilor si procurorilor din Romania.Sectia pentru judecatori din CSM a anuntat pentru ora 14:00 o sedinta extraordonara. Pe ordinea de zi este un singur punct.Adoptarea unei pozitii a Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii cu referire la:si solicitarea presedintilor si vicepresedintilor curtilor de apel, precum si a presedintilor si vicepresedintilor tribunalelor, vizand efectele unor manifestari din interiorul sistemului de justitie, apararea independentei justitiei, atat la nivel intern, cat si international; aexprimate in cadrul adunarilor generale ale judecatorilor organizate la nivelul instantelor.I.S.