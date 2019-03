Sefii a 14 din cele 15 curti de apel din Romania se delimiteaza de protestele magistratilor

Conducerea Curtii de Apel Cluj nu a semnat aceasta scrisoare.

Sefii curtilor de apel au semnat o scrisoare care a fost trimisa membrilor Sectiei pentru judecatori din CSM, potrivit portalului "Lumea Justitiei" , apropiat postului Antena3. Presedintii si vicepresedintii celor 14 curti de apel solicita CSM ca mesajul lor sa fie transmis Consiliului UE - Formatiunii Justitie si Afaceri Interne (JAI).Demersul vine dupa ce 30 de presedinti si vicepresedinti de tribunale au trimis la sfarsitul saptamanii trecute o scrisoare similara Sectiei pentru judecatori a CSM.Ei cer si sa se adopte masuri pentru restabilirea autoritatii si prestigiului de care trebuie sa se bucure corpul judecatorilor.Instantele din Romania sunt organizate ierarhic in grad: judecatorii, tribunale, curti de apel si Inalta Curte. Practic, sefii instantelor se delimiteaza de demersurile magistratilor., in conditiile in care doar 6% din instante au initiat forme de protest!In acest context, este de neconceput ca un judecator (Cristi Vasilica Danilet) sa se erijeze in persoanapentru Justitia Romana si sa vorbeasca in numele judecatorilor, respectiv sa decida ca un grup de 30 de judecatori trebuie sa mearga la Bruxelles pentru a-i prezenta prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans, situatia sistemului de justitie, in sens catastrofal, adica al incalcarii grave, de nesuportat, a principiilor ce trebuie sa guverneze statul de drept.", se arata in scrisoare.