Studentii si profesorii ies in strada si fac apel la cetateni: Aparati statul de drept, democratia si valorile europene!

Incepand cu ora, semnatarii "Apelului membrilor comunitatii academice din Iasi" participa in fatala o "manifestare publica in sustinerea statului de drept in Romania", se arata pe pagina de Facebook special dedicata evenimentului ", se arata intr-o petitie online lansata de istoricul Flavius Solomon Zeci de personalitati din comunitatea academica din Iasi, printre care istorici, medici, matematicieni, scriitori, filologi, chimisti sau ingineri, sustin prin semnatura lor atat apelul, cat si petitia online.Si comunitatea academica dins-a mobilizat din nou. Incepand de joi,, profesorii si studentii sunt invitati sa participe, vreme de un sfert de ora, in fata Facultatii de Litere si Arte, la o manifestare publica, "pana la retragerea OUG 7 & pana cand Romania va redeveni un stat de drept", se anunta pe pagina special dedicata evenimentului ", mai adauga Radu Vancu, initiatorul evenimentului.Primele manifestari publice ale comunitatilor academice au avut loc saptamana trecuta, cand profesori si studenti din mai multe centre universitare au iesit in strada pentru a trage un semnal de alarma si a-si exprima solidaritatea cu magistratii., au fost doar cateva dintre mesajele afisate pe pancartele studentilor si profesorilor.Intre timp, judecatorii si procurorii continua sa isi exprime public temerile si nemultumirile sub diverse forme de manifestare - suspendand temporar activitatea, purtand banderole albe la mana sau iesind in strada, la proteste mute.In afara de studenti si de profesori, actorii au fost cei mai vocali sustinatori ai magistratilor.In acelasi timp, mai multe alte proteste, cu diverse alte revendicari, se desfasoara la nivelul intregii tari, cele mai cunoscute fiindsiDe asemenea, tot mai multe voci indeamna la greva generala.