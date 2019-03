Tanar judecator: Daca ne transforma in oi supuse, ei dobandesc puterea absoluta. E momentul sa ne aratam CURAJUL

Ziare.

Reactia vine dupa ce mai multi sefi de parchete si instante s-au delimitat de protestele magistratilor si au cerut CSM sa le puna capat."''. Asta vor ei sa ne ia acum. Libertatea de a protesta, libertatea de a ne exprima vointa, si, prin asta, puterea de a face o diferenta.Daca ne transforma in oi supuse, in numele deontologiei, ei dobandesc puterea absoluta, iar noi... noi pierdem tocmai valorile pentru care cei mai multi dintre noi am intrat in profesie.In acest din urma caz, pentru mine nu mai exista nimic care sa ma tina in acest corp profesional. Daca noi nu suntem in stare sa ne aparam propriile drepturi, ce garantii oferim pentru ceilalti?Acum e momentul sa ne aratam valoarea: CURAJUL, verticalitatea, atasamentul real fata de statul de drept", a comentat pe Facebook judecatorul Sorina Marinas (33 de ani).Nu este prima reactie venita din randurile magistratilor dupa ce sefii de parchete si instante s-au delimitat de proteste. Un avertisment a venit si din partea, care a explicat cum se fac numirile in functie in sistemul judiciar.In ciuda presiunilor venite de la nivel inalt, protestele din sistemul judiciar continua sub diverse forme. De exemplu, mai multi magistrati au protestat luni dimineata pe treptele Judecatoriei Targoviste. Ei au afisat mesajul: "".De asemenea, luni dimineata grefierii de la Judecatoria Zimnicea au decis sa inceapa un protest pe durata nelimitata, nemultumiti, printre altele, si de conditiile de lucru.Reamintim ca deputatul PSD Eugen Nicolicea i-a amenintat pe magistrati cu inchisoarea din cauza protestelor, in ciuda faptului ca legea le permite acestora sa exprime liber in favoarea statului de drept.De mai bine de trei saptamani, judecatori si procurori din toata tara protesteaza fata de controversata OUG7 si sectia speciala de investigare a magistratilor, cerand oprirea lor. Mai multe manifestari de solidaritate cu magistratii au avut loc si continua sa aiba, in toata tara.In replica, sefi de instante si parchete, de la tribunale si curti de apel, s-au delimitat de protestele magistratilor fara functii si au cerut CSM sa le opreasca.