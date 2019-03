Toti pentru justitie! Populatia se exprima democratic prin vot, dar vom mai avea alegeri cu adevarat libere?

Romania risca sa devina un stat inchis, autoritar, daca opinia publica nu se va opune

"Apelul are pana acum 90 de semnaturi, exista si o petitie online semnata de mai multi, in jur de 300, in special din Iasi, cercetatori, scriitori, publicisti etc. Este o reactie a mediului academic iesean la ceea ce se intampla in tara, avand in vedere faptul ca Iasiul a dat si ministrul Justitiei, din care cauza cred ca are cea mai mare responsabilitate fata de ceea ce se intampla acum in Justitie, ma refer in special la incercarile de a subordona corpul magistratilor factorului politic.In afara de apelul pe care l-am lansat, cei mai multi dintre noi, semnatarii, ne-am dorit sa existe si o continuare, printr-o manifestare publica", a explicat pentru, cercetator stiintific principal la Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iasi.Astfel, joi, incepand cu ora, semnatarii "Apelului membrilor comunitatii academice din Iasi" participa in fatala o "manifestare publica in sustinerea statului de drept in Romania", se arata pe pagina de Facebook special dedicata evenimentului Si pentru ca Tudorel Toader, ministrul si initiatorul controversatelor schimbari ale legilor Justitiei, provine din mediul academic iesean, l-am intrebat pe Flavius Solomon cum isi explica faptul ca acesta nu a fost deloc impresionat de protestele care l-au vizat si nici nu a incercat macar sa dialogheze cu contestatarii sai."Probabil ca dansul se gandeste ca are de partea sa majoritatea universitarilor, de vreme ce numarul celor care il contesta nu este totusi foarte mare.. Nu stim daca informatia nu a ajuns la ei sau nu au dorit sa semneze, cert este ca pe lista nu sunt nume din domeniul dreptului", a precizat istoricul iesean.Iar celor care se intreaba de ce sunt totusi putini cei care s-au raliat apelului la implicare civica, Flavius Solomon le spune ca "discutia este una mult mai profunda si tine de statutul intelectualului in spatiul public"."De foarte multe ori se crede ca intelectualii impartasesc astfel de principii in numar mai mare fata de alte categorii sociale (daca imi este permis sa folosesc un termen din nomenclatorul marxist mai degraba), dar nu este chiar asa.", a adaugat acesta.Si totusi, vorbim despre Facultatea de Drept si despre justitie, iar lucrurile ar trebui sa fie destul de clare. De ce nu reactioneaza mai puternic universitarii? Le e frica? Se tem de posibilele consecinte? Le este indiferent?"Nu pot eu sa spun ce crede unul sau altul, pot banui doar. Cred ca sunt mai multe categorii de comportament aici", ne-a raspuns Flavius Solomon."Sunt foarte multe persoane carora le este intr-adevar, pentru ca perspectiva ca Romania sa devina un stat inchis, autoritar, nu este chiar atat de indepartata, daca opinia publica nu se va opune. Avem exemplul Rusiei, al Turciei, stim ce s-a intamplat acolo cu persoanele care s-au opus regimurilor autoritare din respectivele tari. De aceea cred ca din prima categorie fac parte cei carora le este frica, asa cum spuneati.In a doua categorie cred ca intra acele persoane care asuma cumva aceste principii ale statului de drept, dar asteapta ca: sa se implice, sa mearga in strada etc.Si exista si o alta categorie (putem spune foarte sigur lucrul asta pentru ca am avut discutii cu unii colegi) care chiar cred in acest mit dezvoltat de o parte a mass-media si a partidelor politice, ca", ne-a explicat acesta.Intrebat cum s-ar putea rezolva criza din societate si daca presedintele Iohannis si-ar putea juca rolul constitutional de mediator, Flavius Solomon a explicat de ce aceasta ipoteza nu este una credibila."Nu cred ca presedintele este acceptat acum de catre unele partide ca partener de dialog. Stim care sunt reactiile conducerii PSD sau chiar ALDE la iesirile publice ale presedintelui, el este considerat a fi exponent al 'statului paralel' si din cauza asta de neacceptat la discutii, asa ca nu prea vad cum ar mai putea media presedintele Iohannis situatia.Probabil ca. Un referendum cu o intrebare principiala.Si mai avem si alegerile, desigur. Alegerile reprezinta singurul mod in care se poate exprima democratic populatia. Dar problema pe care ne-o punem noi aici, membrii corpului universitar din Iasi, este, pentru ca vedem ce se intampla in alte tari si chiar ne intrebam daca voturile vor exprima intr-adevar vointa populatiei", a avertizat Flavius Solomon.