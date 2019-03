Toti pentru Justitie! "Regimul actual evolueaza galopant spre autoritarism, trecand peste orice ca sa isi impuna vointa"

"Multi si-au pierdut speranta"

"Vor incerca manipularea si falsificarea alegerilor"

Ziare.

com

Reamintim ca joi, incepand cu ora, semnatarii apelului participa in fatala o manifestare publica pentru sustinerea statului de drept, se arata pe pagina de Facebook special dedicata evenimentului Intrebat cum isi explica faptul ca sunt totusi putini cei care s-au alaturat acestui demers si, mai mult, nu e nici macar unul de la Facultatea de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", unde rector este chiar ministrul Justitiei, Tudorel Toader, Alexandru Calinescu a spus ca lista s-a mai lungit intre timp si "poate ca nu au vazut toti apelul"."Dar, intr-adevar, este de mirare ca nu sunt mai multi semnatari. E limpede totusi ca acolo, la Facultatea de Drept, e un blocaj care se datoreaza cu siguranta dlui Tudorel Toader. Colegii domniei sale de la facultate nu isi asuma o pozitie, din pacate", a subliniat acesta.Pe de alta parte, si reactia societatii la ceea ce se intampla cu sistemul de justitie este una destul de slaba. Daca atunci cand s-a dat OUG 13 au fost sute de mii de oameni in strada, acum ies tot mai putini si din ce in ce mai rar, desi efectele OUG7 sunt cel putin la fel de grave. Si-au pierdut cetatenii speranta? Nu le mai pasa? S-au lasat cumparati de guvernul Dancila? Nu inteleg ce se intampla?"Ati enumerat o buna parte din explicatii", ne-a raspuns prof. Calinescu."In primul rand, e vorba despre un fenomen de. De la marile manifestatii care au avut loc la inceputul anului 2017 treptat, treptat, numarul protestatarilor a scazut. A intervenit uzura.Apoi, e si fenomenul de, intr-adevar. Multi si-au pierdut speranta, au vazut ca, in ciuda protestelor, a reactiilor care au venit pe OUG 7 din partea corpului magistratilor,. E limpede ca suntem intr-un regim care evolueaza galopant spre autoritarism.De asta am lansat si noi apelul respectiv, pentru ca momentul e unul important.. Altceva, nu stiu, din pacate. Daca as avea o solutie miracol, v-as spune-o, dar nu o am. Situatia e grea, e rea", a subliniat acesta.Pe de alta parte, actuala putere de la Bucuresti nu este deloc impresionata nici macar de criticile venite din partea partenerilor europeni, asa cum se intampla acum cativa ani, cand tot PSD era la putere."Si la Bruxelles au alte probleme, mai presante. Nici Uniunea Europeana nu trece prin cel mai fericit moment al existentei ei, departe de asa ceva. Conjunctura e de asa natura incat occidentalii au alte probleme ardente in momentul de fata si, intr-adevar, nu mai reactioneaza cum s-a intamplat in alte ocazii.Dar, care gadila orgoliile 'patriotice' ale unor parti ale populatiei", a comentat Alexandru Calinescu.Intrebat daca regimul Dragnea ar putea sa pice in mod democratic, la vot, sau daca nu cumva exista riscul fraudarii alegerilor parlamentare de la sfarsitul anului viitor, acesta a raspuns: "Intr-adevar, exista aceasta temere, care e legitima, fiindca ei vor incerca absolut orice, inclusiv manipularea si falsificarea alegerilor".. Sa vedem ce se va intampla pe 26 mai. Eu trag nadejde ca totusi rezultatul va fi incurajator, dar in acelasi timp trebuie prudenta, fiindca vedem retorica pe care o foloseste PSD acum, discursurile de o violenta ingrozitoare, ale lui Dragnea.Ei vor distrugere, pur si simplu, vor sa anihileze complet Opozitia si au spus acest lucru in diferite variante:. Cam la asta se rezuma filosofia (ce cuvant folosesc, ce ironie!) acestui partid", a avertizat Alexandru Calinescu.