Tribunalul Cluj initiaza procedura de revocare din CSM a judecatorilor Baltag si Oprina. Care sunt motivele

Cei doi magistrati sunt reprezentantii tribunalelor in CSM. Este cea de-a doua solicitare de revocare a unor membri din actualul CSM, dupa ce Curtea de Apel Brasov a initiat aceasta procedura in cazul Liei Savonea.Adunarea generala a judecatorilor de la Tribunalul Cluj a luat aceasta decizie pe data de 5 martie. La aceasta adunare au particpat 37 de judecatori, din cei 38 de magistrati care activeaza. Decizia de a initia revocarea a fost luata cu 33 de voturi pentru, 2 impotriva si 2 abtineri, potrivit unor surse din magistratura.Potrivit judecatorilor de la Tribunalul Cluj, un membru ales al CSM trebuie sa fie preocupat in primul rand de interesele judecatorilor de la nivelul instantelor care l-au ales, lucru care nu s-ar fi intamplat in cazul Gabrielei Baltag si a Evelinei Oprina."Recunoscand dreptul de a vota in cadrul Plenului/Sectiei, independent de vointa alegatorilor, potrivit mandatului reprezentativ si nu imperativ pe care il detine, consideram ca in dezbaterile publice membrul CSM nu se poate dezice de cei pe care ii reprezinta si nici incalca sau contesta hotararile CSM adoptate in mod legal., respectiv hotarari ale CSM", arata Tribunalul Cluj.Magistratii au scris pe mai multe pagini 35 de motive pentru care se cere revocarea Gabrielei Baltag. Printre altele i se reproseaza mai multe declaratii facute in emisiuni la Antena3."Se constata ca doamna judecatorPrin prezenta doamnei judecator Gabriela Baltag in nenumarate emisiuni televizate in care judecatori si procurori din sistemul judiciar au fost denigrati, a validat, in perceptia opiniei publice, campaniile indreptate impotriva sistemului de justitie si a magistratilor.", arata judecatorii de la Tribunalul Cluj.Alte fapte imputate: faptul ca a votat in CSM in cazul OUG prin care au fost mentinuti in functii sefii Inspectiei Judiciare, in contextul in care sotul Gabrielei Baltag concura pentru un post de inspector la IJ.Un alt motiv:."- Potrivit declaratiei de interese, Gabriela Baltag este membru al Asociatiei Magistartilor din Romania chiar si dupa alegerea sa in cadrul CSM.- Atitudine lipsita de respect, in mod repetat, in sedintele CSM, fata de unii membri alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii.- Inca de la investirea in functie s-a situat pe o pozitie beligeranta cu alte institutii ale statului.- In august 2017 a avut o pozitie individuala de criticare a unei declaratii comune a CSM cu alte institutii judiciare privind lupta impotriva coruptie, sustinand ca judecatorul nu poate sta la aceeasi masa cu procurorul; a trimis aceasta pozitie catre un site specializat in atacarea Justitiei in ansamblu si a magistratilor individual.- In luna octombrie 2017, a atacat public patru judecatori din CSM- In luna decembrie 2017, impotriva opiniei intregului sistem de justitie, in cadrul dezbaterilor despre modificarile la Legile Justitiei, a declarat in mod public ca e binevenita SIIJ- In luna ianuarie 2018,- A exprimat public opinia sa, cum ca ar fi votat pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi. Dar Gabriela Baltag nu are vreo atributie in cadrul CSM cu privire la numirea, evaluarea sau revocarea procurorilor de rang inalt, in timp ce sectia pentru procurori a CSM si opinia publica a procurorului general au fost impotriva revocarii decisa la nivel politic.- In august 2018,. Or, pe de o parte, doamna judecator Baltag nu are vreo atributie in legatura cu numirea si revocarea procurorilor de rang inalt; pe de alta parte, acest protocol avea regim de document clasificat;- In luna decembrie 2018,Or, Baltag nu reprezinta CSM si nu a fost desemnata de plen pentru a avea o astfel de intalnire. Discutiile la acest nivel ar fi trebuit sa se desfasoare institutional si transparent, nicidecum de un magistrat in mod informal."Concluzionand, legislatia incidenta impune membrului CSM sa adopte o atitudine de respect fata de colegii CSM, precum si fata de judecatori si fata de procurori, ceea ce", conchide Tribunalul Cluj.In cazul Evelinei Oprina, tribunalul cere revocarea acesteia avand in vedere faptul ca a parasit plenul CSM cand se discutau teme importante, cum ar fi declaratiile facute de Liviu Dragnea in care ii ataca pe magistarti sau cand s-a discutat bilantul Inspectiei Judiciare.", arata Tribunalul Cluj.De asemenea, sunt criticate mai multe declaratii facute de Evelina Oprina la TVR si Antena3."Se constata ca comportamentul cerut de legislatia incidenta impune respect fata de colegii CSM, precum si fata de judecatori si fata de procurori, ceea ce presupune inadmisibilitatea unor atacuri publice la adresa probitatii lor morale si profesionale", explica Tribunalul Cluj.Tribunalul Cluj arata ca atacurile publice nu numai ca au fost facute intr-un cadru oficial, dar au si fost inregistrate pe site-ul CSM si au fost preluate de presa, afectand credibilitatea intregului CSM (cuvintele "puci", "executie", "uneltire" sunt folosite de presa pentru a relata cele descrise de Evelina Oprina)."Doamna judecator a sustinut in proiectul ei de candidatura. Or,", conchid judecatori.