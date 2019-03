Un judecator le da replica sefilor din justitie care cer CSM sa opreasca protestele magistratilor

Ziare.

com

Reamintim ca judecatori si procurori din toata tara protesteaza fata de controversata OUG7 si sectia speciala de investigare a magistratilor, cerand oprirea lor. Mai multe manifestari de solidaritate cu magistratii au avut loc si continua sa aiba, in toata tara.In replica, sefi de instante si parchete, de la tribunale si curti de apel, s-au delimitat de protestele magistratilor fara functii si au cerut CSM sa le opreasca.Fost vicepresedinte al Curtii de Apel Bucuresti , judecatorul Amelia Farmathy a postat pe site-ul Juridice.ro sub titlul simbolic "30 de arginti" un amplu comentariu si cateva explicatii cu privire la atitudinea adoptata de sefii de instante si parchete."Sa va vorbesc putin despre ce inseamna demnitatea in sfera pierduta a cautarii /reafirmarii reflexelor unor functii de conducere pe care le-am mai vazut/trait pe la inceputul anilor 2000:- eventual unii care iti vor susura in ureche ineptii de genul) a fost special creat sa te investigheze, pardon, sa te protejeze -, sa te arati amabil sau, mai bine, sa lipsesti naibii, de la 'fastuozitatile' de bilant, unde se ivesc doamnele justitiei (uneori si domnii), care o sa va spuna, pe un ton important, cat de bine ati muncit, evident sub atenta coordonare a unora dintre cei care s-au regasit pe lista scurta a... sferelor despre care va vorbeam,, ci sa fii, instinctiv, proactiv doar atunci cand", a scris Amelia Farmathy.Fostul vicepresedinte al CAB dezvaluie si cum se fac numirile in functii."De ce se intampla asa? Oh, asta e relativ simplu,, dupa cum modalitatea de desemnare a membrilor comisiilor de examinare de pe nu stiu ce liste cu formatori, cu rezultatul ca, in fiecare an, sau, maxim, la interval de vreo 2-3 ani, revezi aceleasi chipuri, in loc ca examinatorii sa fie trasi la sorti dintr-o baza foarte larga, deschide subiectul foarte delicat al unor aprecieri al caror subiectivism - sa ma exprim elegant - ar trebui evitat.Or, daca subzista si cea mai mica posibilitate de eliminare a concurentei sau aceasta devine irelevanta (adica daca ti se tranteste o nota ridicol de mica la ceea ce este denumit proiect de management, ti-ar trebui nu 10 la scris, ci 12 sau 13), oare nu te gandesti, ipotetic desigur, tu, conducator de destine pe hartie, ca?", scrie judecatorul.Mai mult, Amelia Farmathy are si o intrebare directa pentru contestatarii protestelor: "In cate sedinte intrati, asa, lunar si cate dosare motivati, tot lunar?"."La fel de multe cu ale colegilor care protesteaza? M-as bucura sa munciti, cu acestia, cot la cot, iar, daca imi veti vorbi despre cat de greu e sa conduci, nu e cazul, se intampla sa stiu cam cat e hartogareala in actul conducerii si cam cat timp pierdut in delegarea sarcinilor catre altii (...)Iar elefantul pe care vreti sa il leganati, rectesi, in general, cat le e de bine atunci cand li se vorbeste despre bine", mai scrie judecatorul.C.B.