Unde, cum si pana cand protesteaza magistratii: O radiografie a situatiei in instantele si parchetele din intreaga tara

Astfel, inau loc urmatoarele proteste:: 1/2 ora intre orele 10:00-10:30, pana in 15.03.2019: intre 10:00- 11:00 din 6 pana in 8.03.2019 8 inclusiv: intre 12:00-13:00, pana in data de 08.03.2019: suspenda complet cu exceptia urgentelor pana in 20.03.2019: intre 12:00-14:00: 2 ore pe perioada nedeterminata: o ora zilnic si banderole albe: o ora zilnic si banderole albe: 12:00-14:00 pana in data de 17.03.2019: 09:30-10:30 pana pe 08.03.2019: o ora si jumatate zilnic, plus protest in fata Palatului de justitie pe 8 martie: o ora zilnic si banderole albe: banderole albe: amanare cauze pana in data de 08.03.2019InPT (2 ore) si PJ: complet + banderole + protest scariPT: intre 08:00-11:00 + banderole + activitate cu publicul permanent suspendataPJ: intre 08:00-11:00 + banderole + activitate cu publicul permanent suspendataPJ: pentru doua zile intre 04 - 06.03.2019 + banderolePJ: pana in 11.03.2019 + banderolePT(toti cei din si sub PT Harghita): suspenda activitatea intre orele 08:00-10:00: cu publicul pana in data de 08.03.2019intre orele 10:00 si 12:00 + banderole: intre 08:00 si 11:00 pana in data de 08.03.2019: intre 08:00 - 12:00 pana in 08.03.2019: suspenda activitatea cu publicul pana in 17.03.2019: 11:00 - 12:00 pana in 08.03.2019: 2 ore + banderole: pana in data de 08.03.2019PJ Dorohoi si PJ Botosani (banderole + proteste)In plus,a decis, luni, cu o majoritate de 163 de voturi, din totalul de 218 procurori prezenti, continuarea protestului pana pe 22 martie, procurorii directiei urmand sa poarte in timpul programului de lucru o banderola alba.De asemenea,nu isi intrerupe activitatea, dar continua sa afiseze un banner de protest pe site, iar procurorii dinau decis si ei sa poarte banderole albe.Magistratii se bucura de sustinerea unei bune parti a societatii civile. Mii de oameni au iesit in strada duminica seara pentru a-si arata solidaritatea, iar profesorii de la universitati din Bucuresti, Cluj si Sibiu vor protesta joi in fata institutiilor.Guvernul a ignorat toate aceste reactii si a mers inainte cu cea mai mare parte a masurilor care ii nemultumesc pe magistrati.