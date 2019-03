Uniunea Scriitorilor condamna "tentativele de politizare si de control asupra Justitiei". In conducere e si Varujan Vosganian

Ziare.

Precizam ca din acest comitet face parte vicepresedintele ALDE, Varujan Vosganian, care este si prim-vicepresedinte al Uniunii Scriitorilor din Romania."Uniunea Scriitorilor din Romania priveste cu tot mai multa ingrijorare actele de legiferare in materie de Justitie si atrage atentia asupra efectelor lor negative, atat in privinta pacii sociale din tara, cat si in privinta imaginii si prestigiului Romaniei in arena internationala.Reamintim, daca mai este cazul, ca Uniunea Scriitorilor nu este o organizatie partizana si nu face alta politica decat cea a culturii romane. Insa, prin natura ei, ca breasla intelectuala, nu poate ramane fara reactie atunci cand", se arata in document Potrivit sursei citate, "in conditiile in care Romania are probleme structurale grave - cum ar fi dezechilibrele macroeconomice, starea infrastructurii, nivelul scazut al investitiilor publice, deficiente grave ale sistemului de sanatate, respectiv de invatamant -, care pot si trebuie rezolvate prin actul de guvernare, concentrarea asupra masurilor de reorganizare a Justitiei este de neinteles din punctul de vedere al interesului national.Zeci de mii de romani pleaca anual dintr-o tara in care sunt atat de multe de facut si in care exista atatea si atatea posibilitati pentru fiecare din cetatenii ei".Uniunea sustine ca o reforma in Justitie este necesara, insa "atat pentru a putea duce mai departe lupta contra coruptiei, cat si pentru a pune capat unor abuzuri"."Dar suita de masuri luate in ultimul timp, vizand reorganizarea Justitiei,. De asemenea, a coalizat o larga neincredere europeana fata de tara noastra", se mai precizeaza in comunicat.In fine, Uniunea Scriitorilor atrage atentia ca exista riscul ca masurile in materie de Justitie sa duca la o fractura sociala si la o izolare internationala a tarii noastre. Astfel, uniunea solicita Puterii sa renunte la tentativa de a controla Justitia."Pentru a elimina acest risc,. Ar fi un efort benefic atat pentru societate, cat si pentru clasa politica romaneasca, in ansamblul ei.Suntem dispusi ca breasla intelectuala cu un mare numar de membri si in masura competentelor noastre in domeniul cultural sa participam institutional la acest efort de regandire a Romaniei, fara de care, oricat s-ar extinde controlul politic asupra diferitelor domenii de activitate si oricat s-ar recicla discursul patriotard de altadata, nu e de asteptat niciun progres real", subliniaza sursa citata.Comunicatul vine in contextul in care poeta Ana Blandiana afirma, saptamana trecuta, ca ii este rusine ca scriitorii nu s-au solidarizat cu magistratii care protesteaza fata de OUG 7 , care modifica Legile Justitiei.Precizam ca judecatorii si procurorii continua protestele fata de aceasta ordonanta de urgenta, in diverse forme, si tot mai multe grupuri de cetateni se solidarizeaza cu ei.A.D.