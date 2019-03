A fost lansat imnul campaniei #sieu: Striga acum daca te doare! (Video)

Ziare.

Clipul se numeste "#sieu" si este interpretat TRUPA 9 feat. Vikloth.Videoclipul incepe cu Stefan Mandachi, cel de la care a pornit campania "Romania vrea autostrazi", stand pe o bordura. "Te-ai saturat? Si eu. Fii Tu! Fii tu!", spune Mandachi.In clip apar mai multe persoane publice, printre care jurnalisti si fotbalisti. Pe lista celor care apar in clipul oficial al campaniei se numara fotbalistul Dorin Goian sau jurnalistul Dinu Zara.Videoclipul piesei, a fost realizat de Radu si Mihaela Baran, cu sprijinul lui Catalin Cimpan si Cristi Rangu, arata Stiri Suceava.De mic am vazut la noi ce se poartaCand drumul spre scoala era din balta-n baltaIn spatele blocului ne faceam o poartaFotbalul jucat pe pamant nu se uita niciodataNu s-au schimbat multe in jungla urbanaTot cu lut pe papuci si in Uniunea EuropeanaOriunde te duci acasa te asteapta o mamaDar o casa furata din interior se destramaRomania e casa mea si vad cum geme de durereCand ii mor nevinovati fiii pe soseleO tara e un organism viu si drumurile ii sunt veneCare o pot secatui sau ii dau putereContracte aranjate, studii de fezabilitateAti vazut in autostrazi doar pentru voi oportunitateLa alegeri nu se vor mai intalni hotii cu prostiiSi eu vreau autostrazi pentru noi si copiii nostriSi eu cred c-avem o tara minunataSi eu port in suflet Romania adevarataA cui e oare vina ca speranta moare?Striga acum, daca te doareDaca te doare, daca te doareDe la Iasi pana in Vest imi platesc toate pacateleTre' sa ocolesc oi si vaci prin toate sateleVreau sa plec, dar stau in trafic si ma invart in cercIn secolul vitezei ma misc in ritm de melcResponsabilii sunt in pana de idei, dar fura curentHai, Dorele, mai cu talent!Nici Dorei n-am vazut, ca nu-s prevazuti in bugetRomania vrea autostrazi reale, nu doar in proiectParca e un blestem de care romanii nu mai scapaDin groapa-n groapa pana-i baga in ultima groapaOre in plus la volan, zici ca-s insurat cu masinaCine-mi da anii pierduti?, nimeni nu-si asuma vina!Si eu cred c-avem o tara minunataSi eu port in suflet Romania adevarataA cui e oare vina ca speranta moare?Striga acum daca te doareDaca te doare, daca te doare.Amintim ca pornind de la initiativa lui Stefan Mandachi, cel care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, o multime de romani si firme din Romania isi vor opri activitatea timp de 15 minute pe 15 martie, la ora 15:00.