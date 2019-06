Salvati termocentrala Mintia! Scrisoare pentru Dancila si protest la Deva, la care a fost si primarul

Scrisoare pentru Dancila

Ziare.

com

"Incercam sa tragem un semnal de alarma mult mai puternic decat cele de pana acum, in speranta ca guvernantii se vor intoarce cu fata spre judetul Hunedoara si vor legifera in interesul nostru. Speram sa salvam acest producator de energie electrica, pentru ca mai are multe de spus pe piata energiei din Romania", a declarat presedintele Sindicatului "Solidaritatea Hunedoara", Cristian Istoc.Potrivit acestuia, exista riscul ca termocentrala sa ajunga la fier vechi, in conditiile in care pe amplasamentul ei va fi construita o centrala care va produce energie electrica pe gaz metan.In opinia sa, termocentrala ar putea fi salvata de la inchidere, daca s-ar aplica in mod corect directivele europene.Liderul sindical a mai spus ca i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila in care solicita un mesaj al Guvernului fata de angajatii termocentralei si a cerut ca deciziile referitoare la aceasta sa fie discutate si cu sindicatele."Cerem sa fim chemati la masa dialogului si orice hotarare se va lua cu privire la soarta termocentralei sa ne fie adusa la cunostinta inainte a de fi pusa in practica", a precizat Istoc.La randul sau, presedintele Sindicatului Liber Independent al Energeticienilor Deva (SLIED), Mircea Crisovan, a spus ca ministerul de resort trebuie sa transmita un mesaj energeticienilor despre viitorul termocentralei."Avem numai promisiuni care, pana acum, nu s-au concretizat cu nimic. Adica, au fost vorbe pe gura, cum se spune. Ne trebuie un document scris prin care sa stim viitorul - ca suntem pe carbune sau pe gaz. Trebuie sa stim ce facem in continuare", a afirmat Crisovan.La mitingul de protest au luat parte si mai multi cetateni ai Devei, alaturi de primarul Florin Oancea. Acesta a declarat ca peste 4.500 de apartamente, noua scoli si licee, dar si spitalul judetean primesc caldura si apa din sistemul de termoficare de la Mintia."Sunt mii de oameni care depind de functionarea termocentralei Mintia. Tot ceea ce depinde de mine, ca primar, voi face. Am luat un credit de 1,2 milioane lei din care am platit anticipat subventia pe toata perioada iernii pentru ca termocentrala Mintia sa-si poata procura carbune.Am pregatit o adresa pe care o vom inainta catre premierul Viorica Dancila, ministrul Energiei, Anton Anton, si ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, in care vom solicita sa ne primeasca la discutii impreuna cu cei de la termocentrala Mintia, pentru ca sunt solutii ca termocentrala sa nu se inchida. Eu sper ca nu-si vor bate joc de o centrala care functioneaza de atatia zeci de ani", a spus primarul municipiului Deva.La termocentrala Mintia lucreaza circa 700 de angajati.