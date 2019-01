A murit Jean Chelba, tatal uneia dintre victimele de la Colectiv si unul dintre cei mai cunoscuti protestatari #Rezist

Ziare.

com

Moartea domnului Chelba a fost insotita de numeroase comentarii pe retelele de socializare, locul in care se organizeaza protestele #Rezist."Domnul Chelba, tatal lui Alex, mort la Colectiv, a murit. A fost prezent aproape tot timpul in Piata, insetat de dreptate. TATAE, un om minunat cu o durere prea mare in suflet.Desi sunt agnostic, tare mi-ar placea sa cred ca acum sta la o bere cu Alex, asa cum isi doreste orice tata al carui fiu a plecat inaintea lui. Drum bun, om bun!", a scris pe Facebook Si, un alt membru al comunitatii #Rezist, a rememorat cateva amintiri comune, aducand totodata in atentie un mesaj transmis de Jean Chelba mai tinerilor sai colegi de proteste "De fiecare data cand ne vedeam, ma pupai asa parinteste, ma incurajai si ma imbratisai cald. Nu te voi uita niciodata. RIP.Acum trei luni, Jean Chelba declara pentru Stirile ProTV ca spera ca tinerii vor aduce schimbarea in Romania:", a scris Tudor Carstoiu pe Facebook.C.B.