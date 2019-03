Actori ai Teatrului National au protestat in fata institutiei, cerand abrogarea OUG 7 si demisia ministrului Justitiei (Video)

Ziare.

Acestia au declarat ca, in primul rand, au venit pentru a sustine magistratii. Actorii au avut afise si pancarte cu mesaje precum "Justitie independenta", "Tudorele, abroga OUG 7", "Toader, demisia"."Nu e un spectacol. Nu e usor sa vii si sa protestezi, este un risc asumat. Daca lucrurile merg normal intr-o tara, nu ai de ce sa protestezi. Dar cand totul merge din ce in ce in ce mai prost (...) . Putin le pasa, ei fac tot ceea ce stiu ei sa faca. De frica inchisorii, iau justitia in brate si o schimba cum vor ei. (...) Sper ca lucrurile sa nu ramana asa si, daca toti oamenii de buna-credinta ar intelege ca e cazul sa protestam, sa dovedim ca ne dam seama de ce se intampla in tara si ca nu suntem de acord din punctul de vedere al modului in care merge treaba, asta ar fi singura speranta, ca toata lumea sa inteleaga si toata lumea sa-si spuna cuvantul in legatura ce se intampla in tara asta", a declarat Victor Rebengiuc.Actorii au indemnat populatia sa iasa la vot."Haideti sa ne luam tara inapoi, oameni buni, si repede, cat mai putem, cat mai avem ocazia, ca nu o s-o mai avem si trebuie sa stim asta", a spus Marius Manole.