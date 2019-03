Actorii Teatrului National Bucuresti se solidarizeaza cu protestul magistratilor (Video)

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de Antonia Diaconu, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, pe contul sau de Facebook "Solidaritatea impresioneaza intotdeauna! Solidaritatea in numele unor principii si valori cum ar fi independenta justitiei si apararea statului de drept, impresioneaza si mai mult. Am aflat ca actorii Teatrului National Bucuresti vor organiza o actiune de sprijinire a magistratilor, duminica, 3 martie, inainte de inceperea spectacolelor.Astfel de initiative ne bucura si ne arata inca o data ca Romania si oamenii ei merita orice lupta. Faptul ca niste oameni care de obicei ne alina sufletele cu arta lor, isi fac timp sa ne arate ca ne inteleg si ne sustin, ne face sa ne simtim mai optimisti, mai puternici, mai putin singuri si nu in ultimul rand, mandri. Multumim", a scris aceasta.Astfel, actorii de la TNB vor protesta duminica seara pe treptele institutiei purtand banderole albe. Alaturi de acestia va fi si Marius Manole, unii dintre actorii vazuti des in Piata Victoriei la proteste."Acum sunt repetitii la Richard al III-lea. Duminica, 3 martie, inaintea spectacolului, vom fi in fata teatrului alaturi de colegii mei, va vom astepta acolo. Vom purta banderola alba. O vom purta de acum inainte pana cand acel OUG va fi retras. Acea banderola alba inseamna pentru noi libertate de expresie, inseamna ca suntem alaturi de magistratii nostri minunati care au avut curaj si care au iesit in strada, inseamna ca sustinem statul de drept.Indemn toti colegii din teatrele din Romania sa iasa duminica, 3 martie, chiar daca au sau nu spectacol si sa le aratam, astfel, guvernantilor ca nu cedam, ca nu suntem un popor usor de umilit si de ingenuncheat si ca inca sunt oameni care lupta pentru libertate in Romania", a transmis Marius Manole intr-un clip postat pe Facebook.Despre protestele din ultimii ani, nu doar cele pentru sustinerea magistratilor, a vorbit si actrita Oana Pellea la RFI. "Toata lumea si-ar dori sa nu mearga la protest si sa aiba o viata normala, in care sa poata exista intr-o tara libera, democratica si asa mai departe. Eu personal imi doresc de foarte mult timp sa nu mai particip la proteste, pentru ca mi-au mancat viata, cum ar veni, in ultimii ani, insa e imposibil sa stai deoparte, imi este imposibil sa asist pasiv la pierderea terenului democratic si la eventuala nenorocire de a iesi din Europa. Eu n-am cum sa stau acasa", a spus Oana Pellea.