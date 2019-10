Adolescentul care l-a infruntat pe seful jandarmilor din Mures a primit amenda chiar de ziua lui, dupa 5 luni

Ziare.

com

"Nu o sa va vina a crede. Fix de ziua mea, pe data de 4 octombrie 2019, Jandarmeria mi-a trimis amenda pentru ca am participat la protestul organizat impotriva vizitei Vioricai Dancila din data de 16 mai. Au vrut sa ma umileasca si sa mi-o faca 'cadou' de ziua mea crezand ca datorita trecerii timpului nu se va mediatiza mizeria asta. Voi reveni cu detalii. Voi scrie. Sunt dezamagit. Sunt lasi. Au asteptat sa treaca timpul crezand ca ma vor umili. Am fost legitimat inainte", ne-a declarat Alin Popoviciu.Tanarul a precizat ca a primit amenda de la Jandarmeria Mures, dupa ce, pe 16 mai, a fost amenintat chiar de seful institutiei, inspectorul sef Tiberiu-Adrian Filipas."Si tatal meu impreuna cu cel care administreaza pagina Generatia Feisbuc & Diaspora Romaneasca, care m-a scos la lumina dupa acel incident, au fost amendati cu cate 1000 de lei", mai spune tanarul.La doar 17 ani si jumatate, cat avea atunci, Alin Popoviciu, tanarul care le-a tinut piept jandarmilor la Targu Mures, aduna mii de like-uri pe retelele de socializare cu postarile prin care militeaza pentru o Romanie mai buna, pentru un viitor mai bun pentru el si pentru colegii sai de generatie.Alin a starnit un val de emotie pe Internet dupa ce l-a infruntat cu un simplu telefon mobil pe maiorul Tiberiu Filipas, de la Gruparea Mobila de Jandarmi din Cluj-Napoca."Nu am primit inca amenda, dar la protest, dupa cum se vede in filmari, comandantul Jandarmeriei Mures mi-a dat de inteles ca o voi primi", declara Alin Popoviciu, in luna mai, intr-un interviu acordat Ziare.com. Iata ca aceasta a venit, in cele din urma.V.D.