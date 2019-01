Alte mii de mineri vor sa intre in greva: Acuza statul ca le saboteaza munca si prefera sa importe energie din Ungaria

Ziare.

com

Presedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Istoc, a declarat pentruca - in conditiile in care se va gasi o cale legala de a incepe un protest - oamenii nu se vor gandi de doua ori inainte sa se solidarizeze cu colegii lor mineri si energeticieni de la CEO , ne-a spus Cristian Istoc.Liderul sindical sustine ca nemultumirea angajatilor de la CEH tine atat de faptul ca nu li se majoreaza salariile, cat si de faptul ca statul nu le creaza conditii sa produca energie, preferand, in schimb, sa o importe., a mai declarat Catalin Istoc pentruDaca, in paralel cu greva de la CEO ar izbunci si un protest la CEH, alimentarea Romaniei cu energie ar fi, mai mult ca sigur, in pericol.