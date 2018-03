Amenzi de mii de lei pentru protestatarii anti-PSD de la Sala Palatului. Si cei legitimati ar putea primi acasa amenda

Ziare.

Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Bucuresti, a declarat pentruca jandarmii au fost aplicat sapte sanctiuni in valoare 7.100 de lei. Insa suma poate creste pentru ca mult mai multi oameni au fost legitimati si s-ar putea trezi, in urmatoarele luni, cu sanctiuni."Nu este un bilant final. Au fost legitimate mai multe persoane, iar legea prevede si ne da dreptul ca in termen de sase luni sa putem aplica si alte sanctiuni in cazul in care colegii mei vor constata alte contraventii", a punctat Enache.Una dintre persoanele amendate sambata a postat pe FB hartia care dovedeste ca a fost obligata sa achite 300 de lei pentru ca a tulburat linistea publica.In plus, trei dintre manifestanti au fost dusi la Sectia 2 de Politie, unde au fost amendati. Acestia au primit amenzi in total de 6.800 de lei - una dintre persoane a fost amendata cu 800 de lei si celelalte doua cu cate 3.000 de lei.Mai multi protestatari care au fost dusi la sectie acuza jandarmii ca i-au lovit si i-au injurat. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei nu a comentat acuzatiile de lovire, neexistand pana la aceasta ora plangeri in acest sens.