Ana Blandiana: Demisia e ceva ce tine de bunul simt, la Dragnea nu poate fi vorba. Maine va fi o zi periculoasa

Ziare.

com

"Nu sunt naiva si nu sunt optimista, dar sunt convinsa ca protestele reprezinta o valoare morala, care exista in sine, care marcheaza si construiesc destinul unei generatii, salvand-o din umilinta, pentru ca umilinta de a fi supusi prostiei si nerusinarii este de natura sa ne degradeze, este toxica", a declarat Ana Blandiana la RFI Romania.In opinia scriitoarei, "demisia este ceva ce tine intotdeauna de bunul simt, de respectarea unor cutume, a unor reguli morale", iar "in cazul nostru, in cazul lui Dragnea, nu poate fi vorba".Ana Blandiana se teme ca mitingurile organizate de diverse partide ar putea degenera: "Mi-e teama. Nu stiu la ce vom asista. Tot timpul ne ciocnim de o lipsa de responsabilitate in felul de a se purta al celor de la Putere, care sigur ca dovedeste disperarea. Fara indoiala, tot ce fac in ultimele saptamani fac dintr-o disperare, din faptul ca ei simt ca le fuge pamantul de sub picioare.Cu adevarat, maine va fi o zi periculoasa in afara Parlamentului, mai mult decat in Parlament".Poeta vede asemanari intre fenomenul Piata Universitatii din anii '90 si protestele de acum din Piata Victoriei."Acum doua zile, in Piata Victoriei, exact ca in urma cu aproape 30 de ani, un tanar mi-a pus un microfon in mana si nu ma gandisem nici o clipa ca acolo as putea sa vorbesc.Primul lucru care mi-a venit in minte a fost chiar acesta: uite, dupa aproape 30 de ani, ma aflu in aceeasi situatie si toti acei oameni se afla in aceeasi situatie. De altfel, acei oameni erau intr-o oarecare masura chiar aceiasi, chiar aceleasi persoane. Cand la un moment dat am intrebat daca sunt oameni care au fost in Piata Universitatii, s-a ridicat o padure de maini.O alta dovada ca aceasta comparatie este perfecta este ca a doua zi am fost insultata intr-un ziar proguvernamental, care imi reprosa ca indraznesc sa compar fenomenul sfant al Pietei Universitatii contra carora categoria lor a chemat minerii, inchid paranteza, cu batausii si nu stiu mai ce, delicventii din Piata Victoriei.", a declarat scriitoarea.