Andrei Plesu: Sunt intr-un moment de depresie. Senzatia e de blocaj si deocamdata sunt foarte ingrijorat

exista interese imediate si indemanari cu orientare privata

Iesirile in piata au efect intr-o tara normala

Senzatia e de blocaj si deocamdata sunt foarte ingrijorat

"Sunt intr-un moment de depresie, nu am senzatia ca in momentul asta Romania e administrata cum trebuie, si nu e vorba despre ideologie sau strategie aici. Nu putem spune ca suntem dominati de o ideologie neproductiva si de o strategie ineficienta.Nu, nu exista nicio ideologie, nu exista nicio strategie,, in care exista o democratie stabila si reactiva si care cand vede ca sunt in strada 10.000, 100.000 de oameni intelege sa reactioneze.La noi chestia asta nu se produce.", a explicat Andrei Plesu, prezent la dezbaterea "Intrebarile si nelinistile Europei", care a avut loc luni, in Sala de lectura a Facultatii de Litere din Bucuresti.Scriitorul si-a exprimat astfel pesimismul, desi Mircea Dumitru, rectorul Universitatii Bucuresti, il prezentase drept un mare optimist."Daca reprezentantii Romaniei in forul european se numesc Grapini, Viorica Dancila, nu imi fac nicio iluzie", a spus Andrei Plesu, intrebat de Angela Cristea, seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, cum raspunde Romania nelinistilor Europei.