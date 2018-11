Angajatii de la Mintia suspenda protestul, dar ii cer explicatii lui Dancila: Daca Dragnea ne-a promis locuri de munca, de ce vreti sa ne vindeti la fier vechi?

Ziare.

Detalii despre nemultumirile care i-au determinat pe salariatii de la Mintia sa protesteze a oferit pentrupresedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Istoc."Noi aveam aici, la Mintia - parte a Complexului Energetic Hunedoara - 6 grupuri energetice, fiecare de 210 MW. Problema este ca Ministerul Energiei vrea sa taie si sa vanda la fier vechi 5 dintre grupuri (care functioneaza pe huila - n.red.) si sa ramanem aici cu un singur grup, care va merge pe gaz. Si acesta va functiona, insa, doar pana in 2024, cand la Pacs, in Ungaria, se va deschide un grup nuclear de mare putere, care va putea livra energie, transfrontalier, si in zona noastra.Intentia Ministerului Energiei de a taia cele 5 grupuri e destul de evidenta din corespondenta pe care acesta a purtat-o cu Comisia Europeana (CE) . La un moment dat, CE chiar a intrebat: vreti sa taiati grupurile astea indiferent de situatie? Iar Ministerul Energiei a raspuns ca da, asta e intentia, sa le taie.In schimb, cand au fost in vizita la Mintia, de curand, Liviu Dragnea, Viorel Stefan si Mihai Tudose au spus ca, dimpotriva, toate grupurile energetice urmeaza sa fie pastrate. Mai mult chiar, grupurile 3 si 4 ar fi urmat sa fie prinse intr-o strategie energetica nationala si sa functioneze pana in 2030.Acum salariatii vor sa stie clar: vor mai avea sau nu locuri de munca la Mintia? Si noi vrem sa stim, ca sa stim ce sa le spunem!Desi, va zic, intregul Complex Energetic Hunedoara - din care face parte si Termocentrala Mintia - e cel mai mare angajator din judet. Daca dai oamenii afara, le va fi greu sa isi gaseasca altceva de lucru. In plus, se vor pierde specialisti deja formati in zeci de ani.Sigur ca e poluant sa produci energie pe carbune. Dar daca n-o mai faci, Valea Jiului si intregul minerit romanesc din zona vor disparea", a mai spus Cristian Istoc.Intr-adevar, dintr-un document aflat in posesiareiese faptul ca, la Termocentrala Mintia, Minsterul Energiei planuieste sa investeasca doar in grupul energetic alimentat cu gaz.Puteti citi aici parte din documentul remis de Ministerul Energiei catre Presedintia Romaniei.Liderul sindical de la Mintia sustine ca intelege supararea oamenilor, dar ca si-ar fi dorit ca acestia sa se organizeze altfel, pe viitor."Este adevarat ca oamenii merita sa stie ce urmeaza sa se intample cu termocentrala. Si asa le este greu. In conditiile in care CE Hunedoara este pe pierdere, li se opresc contributiile datorate statului din salarii, dar ele nu sunt virate mai departe integral, ci doar in mica parte. Adica atat cat sa poata omul sa obtina adeverinta si sa se duca la medic in baza ei, in cazul in care are neaparat nevoie.Avand contract colectiv de munca incheiat, nu vorbim despre o greva, la Mintia, ci despre un protest pe care oamenii il organizeaza in timpul lor liber. Astazi, spre exemplu, cei care au muncit noaptea trecuta, la schimbul III, au ramas la protest.Noi ne-am dori ca oamenii sa se duca acasa dimineata si sa se odihneasca. Daca seara nu se intorc odihniti, putem ajunge in situatia de a opri instalatiile din cauza ca personalul e obosit si nu poate lucra. Or, de pe urma acestei situatii n-ar avea nimeni de castigat", a explicat Cristian Istoc pentruDin pacate, nu numai Termocentrala Mintia, ci intreg Complexul Energetic Hunedoara (CEH) risca sa ajunga la fier vechi. Motivul: acum 2 saptamani, Comisia Europeana a decis ca, in anii din urma, CEH a primit ajutoare de stat nelegale in valoare de 60 de milioane de euro si ca trebuie sa returneze acesti bani . Or, CEH nu are cum sa plateasca, in conditiile in care e pe pierdere din 2013. Doar anul trecut CEH a pierdut nu mai putin de 768.843.069 lei.