Angajatii din muzee ies sambata in strada. Care le sunt nemultumirile

cei care de atatea luni sunt privati nejustificat de sporurile care li se cuvin;

cei care au pierderi salariale din cauza legii salarizarii (ne) unitare si a trecerii contributiilor de la angajator la angajat;

plata corespunzatoare a celor care lucreaza permanent sambata si duminica;

respectarea principiului "functie si vechime egale - salariu egal";

respectarea cercetarii din muzeu;

modificarea Legii salarizarii unice, in sensul recunoasterii importantei activitatii slujitorilor Patrimoniului Cultural National (indiferent de institutiile in care isi desfasoara activitatea), a muzeografilor, cercetatorilor, restauratorilor, conservatorilor, personalului tehnic si administrativ din muzee, din celelalte institutii culturale, din mediul universitar si academic;

stoparea actiunii de "implementare a principiilor manageriale" in muzee si in mediul academic, pentru de-birocratizarea institutiilor noastre;

modificarea Legii dialogului social;

Ziare.

com

Actiunea de protest este organizata de Federatia Nationala a Sindicatelor din Cultura si Mass-Media, afiliata CNS "Cartel ALFA", potrivit unui comunicat de presa remis"In Anul Centenarului si in Anul European al Patrimoniului Cultural, salariatii din domeniul patrimoniului cultural national sunt lipsiti - si la aceasta data - de sporurile specifice familiei ocupationale din care fac parte, sunt plafonati la o salarizare ce nu reflecta importanta, constrangerile, responsabilitatile si complexitatea muncii lor, iar o parte dintre ei au suferit scaderi dramatice de venit prin efectele legii salarizarii unitare si a trecerii contributiilor de la angajator la angajat", se arata in documentul citat.Federatia atrage atentia asupra acutizarii problemelor din sectorul muzeal si al patrimoniului cultural national si solicita decidentilor politici masuri urgente de remediere a situatiei.In acest sens, a fost creat si un eveniment pe Facebook, in care sunt detaliate nemultumirile angajatilor din muzeele din tara.Potrivit evenimentului de pe reteaua sociala, oamenii ies in strada pentru:A.D.