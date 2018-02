Angajatii din penitenciare ameninta cu noi proteste. Vineri se duc la Ministerul Justitiei cu o lista de revendicari

Ziare.

Ei solicitaa problemelor legate deSindicalistii spun ca nu se asteapta la minuni, dar, daca ministrul Justitiei refuza in continuare dialogul,"Avand in vedere ca ministrul Justitiei refuza dialogul, iar problemele din penitenciare continua sa ramana nerezolvate,", anunta Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.Sindicalistii afirma ca, in pofida promisiunilor, conditiile de lucru din penitenciare raman la fel de improprii pe cat sunt cele de detentie, motiv pentru care cer un plan de masuri de imbunatatire a acestora si un buget care sa asigure implementarea acestuia.Sindicalistii mai sustin ca, desi deficitul de personal este de aproape 40%, ministrul Justitiei "tine la sertar" din octombrie 2017 Memorandumul privind scoaterea la concurs a functiilor vacante si"Urmare a scandalului provocat de existanta celor peste 1 milion de ore suplimentare nerecuperate in ultimii 2 ani, ministrul Justitiei a promis in decembrie 2017 ca va promova un proiect de act normativ prin care datoria Guvernului fata de personalul din penitenciare sa fie platita, urmand ca, pe viitor, aceste ore suplimentare sa fie platite la timp. Cerem, deci, finalizarea si transmiterea acestui proiect de act normativ spre aprobare, munca fortata fiind interzisa prin Constitutie.Pe agenda de lucru vom include si propuneri referitoare la, dar si, aflate la acest moment intr-un impas care poate duce la un conflict de munca", mai arata sindicatele din penitenciare, intr-un comunicat de presa transmis miercuri dimineata.Acestea mai spun ca nu se asteapta la minuni, dar, in situatia in care ministrul Justititiei refuza in continuare dialogul, incepand de vineri personalul din penitenciare va relua protestele - manifestatii publice la sediul penitenciarelor, actiuni in justitie si refuzul de a face ore suplimentare, pana la blocarea activitatii penitenciarelor.Amintim ca, anul trecut, angajatii din penitenciare au declansat mai multe proteste, fiind nemultumiti de conditiile de lucru.