Solidaritatea Sanitara: Guvernul joaca rolul lui Grinch, incercand sa fure Craciunul salariatilor din Sanatate

"Avand in vedere proiectul de OUG publicat pe site-ul Ministerului Finantelor, prin care Guvernul intentioneaza sa precarizeze situatia sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar interzicand cresterea cuantumului acestora pe termen nelimitat incepand cu 01 ianuarie 2019 si generand conditiile scaderii lor, Federatia Solidaritatea Sanitara constata intentia Guvernului de a juca rolul lui Grinch, furand Craciunul pentru cca. 90% din salariatii sectorului public de sanatate", se arata intr-un comunicat remis miercuri Ziare.com.Federatia apreciaza faptul ca Guvernul a preluat propunerea sa de a asigura, prin ordonanta de urgenta, majorarea salariilor de la 1 ianuarie 2019 cu 25% din diferenta dintre salariul de baza din 2022 si cel actual, anuland astfel una dintre cele doua masuri negative, indreptate impotriva salariatilor, pe care Consiliul de Coordonare al Federatiei Solidaritatea Sanitara le-a indicat."Insa, prin modalitatea in care este formulat proiectul de act normativ, personalul care beneficiaza de cresterea salariului de baza la 1 ianuarie 2019 (respectiv salariatii care nu au beneficiat de cresterea salariala aplicata in luna martie 2018) nu va beneficia si de cresterea sporurilor", se arata in document.Reprezentantii federatiei sustin ca masura de precarizare a drepturilor salariale adiacente salariului de baza va afecta aproximativ 90% din salariatii din sanatate, fiind victimele ei urmatoarele categorii de salariati:- Personalul care nu a beneficiat de majorarea salariului de la 1 martie 2018 respectiv: farmacisti, biologi, chimisti, fizicieni, fizicieni, biochimisti, kinetoterapeuti, personalul TESA, infirmiere, brancardieri, registratori medicali, ingrijitoare, muncitori etc., acestia fiind privati de raportarea urmatoarelor sporuri la noul salariu de baza: sporul pentru conditii de munca, sporul pentru activitatea prestata in ture, sporul acordat pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare nu se lucreaza, sporul pentru munca prestata in timpul noptii- Asistentele medicale vor fi private de raportarea la salariul de baza actual a sporului pentru activitatea prestata in ture, sporului acordat pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare nu se lucreaza.- Medicii vor fi lipsiti de raportarea sporurilor aferente activitatii prestate in linia de garda la noul salariu de baza/tariful orar aferent salariului de baza.Federatia spune ca este evidenta intentia Guvernului de a "ne intoarce la perioada 2009-2016, prin ruperea legaturii firesti si legale dintre salariul de baza si sporuri, caracterizata de raportarea sporurilor la salariul de baza actual.In discutie este o alta masura prin Guvernul ciunteste veniturile salariatilor utilizand mecanismul devenit traditional al mutarii banului dintr-un buzunar in altul: cresterea salariilor de baza nu este urmata de cresterea veniturilor, din cauza scaderii altor drepturi salariale".In aceste conditii, federatia solicita Guvernului urmatoarele modificari esentiale ale proiectului de OUG:- Anularea precarizarii situatiei sporurilor.- Aplicarea succesiva a cresterilor salariale respectand urmatoarea ordine: majorarea salariului de baza pana la nivelul salariului minim brut pe economie prevazut pentru 01 ianuarie 2019 apoi majorarea cu 1/4 din diferenta fata de salariul de baza din anul 2022.- Aplicarea calculului drepturilor salariale pornind de la salariul de baza aferent gradatiei 0, urmat de aplicarea transelor de vechime asupra gradatiei 0.- Aplicarea cresterilor salariale aferente anului 2022 pentru toate categoriile de salariati cel putin incepand cu anul 2020, punandu-i in aceeasi situatie cu salariatii din educatie."Federatia Solidaritatea Sanitara va propune si va inainta in regim de urgenta Guvernului modificarile la proiectul OUG.Totodata, pentru eventualitatea in care Guvernul nu asuma solicitarile noastre legitime, Federatia Solidaritatea Sanitara declanseaza consultarea publica a salariatilor avand ca tema demararea protestelor", se incheie documentul.A.G.