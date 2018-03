Angajatii din Sanatate incep protestele: Spunem nu dezbinarii!

Ziare.

"Desi conditiile meteo nu sunt cele mai favorabile unei actiuni sindicale de strada, va asteptam marti, 20 martie, la ora 11:00, la pichetarea Ministerului Finantelor Publice (intrarea principala, din bl. Libertatii nr. 16) ", este mesajul postat pe pagina de Facebook a Sanitas Acestia trec in revista si principalele nemultumiri pe care le au dupa negocierile cu Ministerul Sanatatii pe regulamentul de sporuri au esuat, iar maririle prevazute prin Legea Salarizarii nici nu se aplica asa cum au promis guvernantii, ba, mai mult, dezbina personalul din sistemul public de sanatate.* pragul de 30% pe ordonator principal de credite nu permite aplicarea unui Regulament de sporuri echitabil pentru toate categoriile de salariati din Sanatate, fapt care va duce la dezbinarea echipei medicale;* prevederi ale Legii 153/2017 discrimineaza, in continuare, o parte importanta a lucratorilor din sistemul sanitar (biologi, biochimisti, farmacisti, moase, infirmieri, personal TESA etc.) si de asistenta sociala;* Legea 153/2017 si aplicarea Anexei 10 a noului Regulament de sporuri in forma publicata de Ministerul Sanatatii aduc inclusiv pierderi de venituri pentru unii angajati din domeniu;* singurul argument invocat de guvernanti pentru blocarea solicitarilor SANITAS este lipsa resursei financiare!