Angajatii din Sanatate picheteaza azi Ministerul Sanatatii

Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Federatiei sindicale, problemele din sanatate se refera, printre altele, la, care, fapt care va duce lasi la prevederile Legii 153/2017 care(biologi, biochimisti, farmacisti, moase, infirmieri, personal TESA etc.) si deDe asemenea, sindicalistii sustin casia noului Regulament de sporuri in forma publicata de Ministerul Sanatatii aduc inclusivVicepresedintele Federatiei Sindicale SANITAS, Iulian Pope, declara saptamana trecuta ca trebuie gasite solutii la problemele lor impreuna cu reprezentantii Ministerelor Finantelor, Muncii si Sanatatii."Trebuie sa gasim solutii, impreuna cu Ministerul de Finante, astfel incat Anexa 10 (regulamentul de sporuri - n. red.) sa nu produca efecte pentru anul acesta sau, in situatia in care va functiona Anexa 10 anul acesta, sa o imbunatatim. Ea trebuie sa apara, fara discutie, intr-o forma imbunatatita, de aceea am si inceput protestul astazi la MFP pentru ca, intr-adevar, Ministerul Sanatatii e legat de 30% pe ordonatorul principal de credite si nu poate acorda sporurile din sistemul sanitar.Noi am inceput cu Ministerul de Finante. Am si identificat cateva puncte, dar nu le dezvaluim, sper sa se materializeze, ca altfel chiar nu are rost. Majoritatea solutiilor trebuie sa le gasim impreuna cu Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii. Avem promisiunea celor de la Finante ca vor participa la aceste intalniri. Saptamana viitoare vom fi la celelalte doua ministere. Anexa 10 imparte saracia in sistemul sanitar, e formulata pe principiul 'cine primeste marirea de salariu ii scade sporul, cine nu primeste marirea de salariu isi pastreaza sporul'. Aceasta este marea filosofie a Anexei 10", a afirmat vicepresedintele SANITAS, Iulian Pope, saptamana trecuta, la iesirea de la discutii de la Ministerul Finantelor. Peste 200 de membri ai SANITAS au pichetat marti , 20 martie, timp de doua ore, Ministerul Finantelor Publice, nemultumiti fiind de conditiile de salarizare si grilele de sporuri.