Angajatii din spitale continua protestele: Vom intra in curand in greva generala!

Angajatii spun nu dezbinarii, autoritatile continua sa ii scoata in fata pe cei carora li s-a majorat salariul

Protest si la Bucuresti

Marti dimineata, aproximativ 100 de angajati de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi au iesit in fata institutiei cu pancarte in maini cerandu-si drepturile salariale. Ei au iesit in strada si joia trecuta si spun ca vor continua protestele pana cand situatia se va rezolva."Am iesit sa protestam din nou si o vom face si in zilele urmatoare, pana cand ni se vor solutiona problemele. Nu este normal sa te trezesti fara 1.370 de lei din venituri. Guvernantii au spus ca au majorat salariile, dar au 'uitat' sa spuna ca au diminuat veniturile, prin taierea sporurilor de care beneficiam pana acum.Nu este o situatie normala. Joi sau vineri vom picheta Prefectura Iasi, iar daca nu vom gasi intelegere, vom intra in curand in greva generala", a declarat, pentru Mediafax, liderul sindical din cadrul unitatii medicale iesene, Victorela Vieriu.Potrivit acesteia, liderii Sindicatului Sanitas au programat o discutie cu seful Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, institutie in subordinea careia se afla spitalul.Popa recunoaste ca sunt angajati de la spitalul in cauza care au pierdut la salariu, avand in vedere ca prin natura muncii lor cu grad de risc ridicat aveau inainte sporuri mari, insa arata cu degetul inspre medici, ale caror salarii au crescut."La Pneumo este o situatie aparte, e adevarat, pentru ca unii angajati de acolo aveau sporuri ce depaseau 100% din salariu. Ne vom intalni la finalul saptamanii, probabil vineri, pentru a gasi o solutie impreuna. Legea a fost modificata de Guvern, iar Ministerul Sanatatii este ordonatorul principal de credite. Totodata, sunt si angajati carora le-au crescut salariile, dar care nu ies sa spuna acest lucru", a declarat Maricel Popa pentru Mediafax.Acesta a adaugat ca, daca ar fi sa creasca bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie, ar trebui sa ia bani din bugetul altei unitati medicale din Iasi, ceea ce ar genera probleme similare."Am comparat venitul unui medic in aprilie 2017 cu venitul aceluiasi medic in aprilie 2018. De la 7.000 de lei, salariul a ajuns la 14.000 de lei. Ca sa iei in Romania un salariu de aproape 4.000 de euro, eu zic ca nu e de aici, de acolo. Adica e un salariu bun. Din ce am vazut eu, unii faceau garzi doar sambata si duminica, tocmai pentru a avea venituri mai mari. Sigur, acum, la Pneumo protesteaza asistentii medicali, infirmierii si brancardierii, dar masura de crestere a lefurilor medicilor a fost decisa la nivel macro, la nivel national, tocmai pentru a stopa exodul lor in strainatate", a mai spus seful CJ Iasi.Exact astfel de declaratii au fost criticate dur de sindicalisti si angajatii din sanatate, care spun ca autoritatile - atat cele centrale, cat si cele locale - incearca sa ii dezbine, dand mai mult unor categorii decat altora, tocmai ca atentia lor sa nu fie indreptata asupra celor care i-au amagit cu salarii "ca in Occident".Si la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala continua protestele, dupa ce angajatii au manifestat si saptamana trecuta.Oamenii au coli A4, cu mesajul "Protest spontan", si spun ca, desi lucreaza in conditii de risc maxim, cu pacienti bolnavi de tuberculoza sau cu HIV/SIDA, sporurile le-au fost diminuate si au primit cu cateva sute de lei, chiar cu 1.400 de lei mai putin la salariu, informeaza News.ro.Protestul nu afecteaza activitatea in unitatea medicala, dar salariatii sunt decisi sa continue actiunea pana la rezolvarea problemei.A.S.