Angajatii din Tineret si Sport, inclusiv din minister, incep protestele si anunta un mare miting

Acestia sustin ca sunt discriminati din punct de vedere salarial, in raport cu celelalte categorii de personal platit din fonduri publice.Astfel, ei vor protesta fata de nesolutionarea, nesustinerea si neimplicarea institutiilor in rezolvarea problemelor salariale ale angajatilor din acest domeniu de activitate, conform unui comunicat remis vineriSindicalistii declanseaza proteste la nivel national, pentru ca memoriile si solicitarile de dialog inaintate Ministerului Tineretului si Sportului, Ministerului Muncii, dar si Comisiei de Munca a Camerei Deputatilor nu au primit raspuns."Tratamentul inegal si discriminatoriu legiferat prin adoptarea Legii-cadru nr. 153/2017 in ceea ce priveste salarizarea personalului din domeniile Sport si Tineret, dar si ignorarea propunerilor de corectie si a amendamentelor depuse au determinat mentinerea celui mai scazut nivel de salarizare dintre toate categoriile de bugetari din Romania.Astfel, reincadrarea personalului si comprimarea a 70% din totalul salariilor la un cuantum de 1.300 lei net, nediferentiat pe functii, grade, trepte, gradatii au dus la aparitia unor situatii aberante pe care le-am semnalizat (sic!) in repetate randuri", se arata in comunicat.Astfel, vineri, in toate institutiile din Sport si Tineret este greva japoneza, iar pela Ministerul Muncii si va avea loc si pichetarea unitatilor din Sport si Tineret. Delegatii SNST vor face si un mars si vor depune memorii cu revendicarile lor la Guvern, Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei si la Camera Deputatilor.A.G.