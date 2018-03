Angajatii din Tineret si Sport protesteaza, miercuri, la Ministerul Muncii si ameninta cu boicotarea competitiilor sportive

Ziare.

Liderii SNST vor depune revendicarile cu privire la inechitatile din salarizarea domeniului la Guvern, Ministerul Muncii, Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Educatiei Nationale si Comisia pentru Munca din Camera Deputatilor.Angajatii din MTS considera ca exista discriminari salariale in raport cu alte categorii de personal platit din fonduri publice."SNST continua seria actiunilor de protest impotriva discriminarilor salariale vadite la care sunt supusi angajatii din Sport si Tineret, in raport cu celelalte categorii de personal platit din fonduri publice si impotriva nesolutionarii, nesustinerii si neimplicarii institutiilor in rezolvarea problemelor salariale ale angajatilor din acest domeniu de activitate.Concret: vechimea in munca nu conteaza, au scazut veniturile antrenorilor prin taierea indemnizatiei de lot national, neplata muncii in zilele de sambata si duminica, functiile specifice nu sunt incadrate corespunzator, inexistenta sporurilor pentru conditii de munca, iar studiile superioare nu au importanta. Desi Legea salarizarii a suferit mai multe corectii, personalul din domeniu nostru a fost sistematic ignorat si exclus", se arata intr-un comunicat de presa al SNST.Sindicatul National Sport si Tineret, organizatie care reprezinta angajati din: Cluburile Sportive Municipale, Directiile Judetene pentru Sport si Tineret, Ministerul Tineretului si Sportului, Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti, Complexurile Sportive Nationale, Casele de Cultura ale Studentilor, Cluburile Sportive Universitare si din Federatiile Sportive Nationale, atrage atentia ca nemultumirile salariatilor din acest domeniu de activitate au ajuns la un nivel maxim,"Tratamentul inegal si discriminatoriu legiferat prin adoptarea Legii-cadru nr. 153/2017 in ceea ce priveste salarizarea personalului din domeniile Sport si Tineret, dar si ignorarea propunerilor de corectie si a amendamentelor depuse au determinat mentinerea celui mai scazut nivel de salarizare dintre toate categoriile de bugetari din Romania.Astfel, reincadrarea personalului si comprimarea a 70% din totalul salariilor la un cuantum de 1.300 lei net, nediferentiat pe functii, grade, trepte, gradatii au dus la aparitia unor situatii aberante pe care le-am semnalat in repetate randuri", se mai arata in comunicatul SNST.