Atelier de facut bannere pentru protestul din 10 august

Casa Activistului organizeaza un atelier de facut bannere Evenimentul va avea loc intre ore 19:00 si 22:00, pe Strada Educatiei 32B, unde se afla sediul Casei Activistului."Vino cu materiale textile, cartoane, spray-uri, vopsea textila, markere, etc. Vom pregati impreuna mesajele pe care dorim sa le transmitem pe 10 August in Piata Victoriei", transmit organizatorii.Amintim ca sambata, 10 august, in Piata Victoriei din Bucuresti, este organizat un protest la care vor participa si foarte multi romani din diaspora. Conform organizatorilor, sunt asteptate in jur de 250.000 de persoane. La protest va participa si Davide Martello, celebrul pianist german care a cantat in mai multe zone de conflict ale lumii si care a sustinut, anul trecut, un moment si in Piata Victoriei din Bucuresti . El a anuntat, marti, ca si-a anulat mai multe concerte pentru a putea lua parte la manifestatia care urmeaza sa aiba loc pe 10 august.A.G.