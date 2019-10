Azi e protest in Prelungirea Ghencea: Localnicii ameninta cu instanta

Ziare.

"Nemultumiti de ritmul foarte lent al lucrarilor pentru largirea Prelungirii Ghencea si pentru Pasajul Domnesti, locuitorii zonei organizeaza cel de-al doisprezecelea protest din ultimii 6 ani si solicita autoritatilor contractele de executie, graficele de lucrari si de plati pe toata perioada de derulare a proiectelor", se arata intr-un comunicat al Initiativei Prelungirea Ghencea.Protestul va incepe la ora 10:00, in zona Ansamblului Rezidential Primavara, cu deplasare pe carosabil pana la centura Capitalei, traversarea acesteia si retur la Cartierul Latin."Locuitorii din zona sunt nemultumiti de faptul ca, desi proiectul de largire a Prelungirii Ghencea este inceput 'pe hartie' de peste 13 ani, lucrarile in zona, demarate abia anul acesta , constau doar in exproprieri si demolari pe un sfert din totalul proiectului, iar Primaria Capitalei refuza sa furnizeze cetatenilor copia contractului de executie, precum si graficul de lucrari si de plati.Cat despre Pasajul Domnesti, in prezent, la 2 ani de la semnarea contractului de executie, au inceput lucrarile efective, dar si acestea se desfasoara sporadic, cu pauze de zile intregi si cu lipsa comunicarii periodice de informatii despre stadiul lucrarilor, desi acestea sunt solicitate permanent de cetateni si prin cereri de acces la informatii publice", releva sursa citata.De asemenea, prin aceasta actiune publica cetatenii vor sa atraga atentia Primariei Capitalei, precum si Politiei Rutiere asupra pericolului rutier permanent in care se circula de 13 ani in aceasta zona dintre str. Valea Oltului si Soseaua de Centura, zona in care sunt autorizate in continuare ansambluri rezidentiale de blocuri si case, se arata in comunicat."Trotuarele provizorii inguste realizate acum 2 ani de Primaria Capitalei se opresc la jumatatea strazii, sunt obstructionate de stalpii indicatoarelor de circulatie, iar lipsa benzilor unice dedicate STB duce frecvent la blocarea in trafic a autobuzelor., cu autobuzul sau cu masina proprie. Mersul cu bicicleta este un sport extrem, avand in vedere circulatia intensa la orice ora a TIR-urilor si camioanelor.Ca ultima solutie pentru urgentarea lucrarilor,pentru nerespectarea atributiilor legate de dezvoltarea urbanistica echilibrata, in sensul corelarii autorizarii constructiilor cu infrastructura de transport existenta", mai arata sursa citata.Protestul este organizat de Asociatia Initiativa Prelungirea Ghencea si Grupul civic Initiativa Domnesti.