Bacaul nu are apa la robinet de 5 zile. Locuitorii au blocat o trecere de pietoni in semn de protest

programul de furnizare a apei potabile pentru miercuri va fi intre orele 06.00-08.00 si 18.00-20.00.

Protestatarii s-au adunat in fata Primariei Bacau, au blocat strada si apoi trecerea de pietoni din zona Casei de Asigurari de Sanatate, relateaza Desteptarea Avaria respectiva s-a produs pe tronsonul reabilitat al aductiunii in zona localitatii Darmanesti (zona Garii) . Acesta a fost construit cu fonduri europene si cu consultanta olandeza in mandatele fostei administratii. In 2011 conducta a fost data in folosinta, dar de atunci s-au produs numeroase avarii, lasand orasul fara apa.Avaria de sambata a fost reperata luni, dar marti a aparut alta, conform Ziarul de Bacau. Acum, oamenii au apa potabila doar cateva ore pe zi.Compania de Apa a anuntat caInsa este posibil ca in zonele inalte din oras (Republicii, Miorita, Energiei, Centru) apa sa nu ajunga la etajele superioare.Dupa ce orasul a ramas, din nou, fara apa, sambata, Consiliul Local Bacau s-a reunit in sedinta extraordinara si a aprobat suma de 150.000 lei pentru achizitionarea de apa potabila pentru cetateni.- Biserica "Fericitul Ieremia" - str. Digul Barnat nr. 4;- Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau - str. Stefan cel Mare nr. 17A;- Politia Locala a Municipiului Bacau - str. I. L. Caragiale, nr. 2;- Biserica Ortodoxa "Sf. Nicolae" - str. B-dul Unirii, nr. 4;- Teatrul Municipal Bacovia - str. Iernii, nr. 7;- Primaria Municipiului Bacau - str. Marasesti nr. 6;- Biserica Ortodoxa "Sf. Dumitru" - str. Narciselor nr. 2;- Primaria Municipiului Bacau sediul Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor - str. Henri Coanda nr. 2;- Scoala Gimnaziala "Octavian Voicu" - str. Bicaz, nr. 17;- Colegiul Tehnic de Comunicatii N. V. Karpen - str. Mioritei, nr. 76 bis;- Centrul de Zi "Clubul Pensionarilor" - str. Aleea Ghioceilor, nr. 2 A.