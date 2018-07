Banner imens adus in fata Guvernului in ziua sedintei in care ar putea fi data ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere (Video) UPDATE

UPDATE

"Trezeste-te si iesi in strada! Dictatura s-a instaurat intotdeauna prin lege!", scrie pe bannerul care se afla in fata Guvernului.In momentul in care protestatarii au intins bannerul, mai mult jandarmi s-au prezentat in Piata Victoriei si i-au filmat pe cei prezenti."Am venit sa imi beau cafeaua in Piata Victoriei. Azi ar trebui sa bem toata ziua cafea aici, pentru ca ceea ce vrea sa faca Dragnea este foarte grav pentru noi. Si-a trimis maimuta de serviciu aseara, pe Valcov, sa ne spuna ca economia duduie si ca ce este la noi nu este la nimeni. Dar noi nu simtim. Sunt oameni creduli care se bucura pentru 100 de lei la pensie.Este un hot care a furat de la copii si care vrea sa scape. Nu merge. Ne bem cu totii cafeaua aici. Dragnea nu este sustinut. Are in jurul lui oameni care au la randul lor oameni pe care ii santajeaza. Sa nu avem impresia ca Dragnea este puternic. Este un om slab si nu este sustinut. Este sustinut doar in CEx. In teritoriu, oamenii nu il sustin si asteapta un semn", a declarat unul dintre protestatari.- Bannerul din Piata Victoriei a fost mutat si desfasurat pe podul de pe DN1, langa Fantana Miorita.Amintim ca, luni, liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca Guvernul nu ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea "I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere pentru sedinta de guvern de maine. Amandoi au infirmat aceste zvonuri aparute in spatiul public", a spus Dragnea, citat de Digi 24.