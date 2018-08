Brasoveanul care a scris mesaje antiPSD cu creta pe asfalt a fost amendat

Ziare.

"Buun.. azi, de ziua mea, am primit cel mai original cadou!.. stiti ce? sau de la cine? sau de ce? Ei bine, e o amenda de la Politia Locala. Pentru ca am scris cu creta pe jos, pe asfalt mesaje anti-guvernamentale. Si nu, nu e vorba de PUIEMSD..", a scris pe Facebook Valentin Toader. Tanarul a anuntat ca va contesta in instanta amenda."Daca pana azi am crezut ca Politia Locala doar duce lipsa de personal, dupa intalnirea cu politistii locali in 17 iulie (intamplare demna de un episod din Las Fierbinti, o voi povesti mai tarziu) si PV-ul primit astazi pot spune doar ca Politia Locala Brasov duce in primul rand lipsa de competenta si profesionalism.Abia astept sa ii intalnesc in instanta. PV-ul contine o serie de informatii false, eronate.. deh..#incompetenta", a adaugat el.Valentin Toader a incheiat mesajul amintind oamenilor ca se intalnesc vineri seara la protest.Printre mesajele desenate de tanar pe asfalt s-au numarat: "PSD ne fura"; "Fara OUG"; "PSD apara hotia"; "PSD tradeaza un popor pentru un infractor" si "Viorico, nu ceda. E in joc si pielea ta".A.G.