Bucurestenii l-au construit pe Olaf in Piata Victoriei, dupa ce Primaria a folosit-o sa depoziteze zapada (Galerie foto)

Olaf este celebrul personaj din desenul animat Frozen, dar si acronimul Oficiului European de Lupta Antifrauda care l-a investigat pe liderul PSD, Liviu Dragnea "Hai afara la zapada! Hai Olafi sa construim! Gabriela Firea a strans zapada de pe arterele principale din zona Pietei Victoria, dar a depozitat-o pe toata pe insula din fata Guvernului, unde se protesteaza de mai bine de un an.Daca tot cei mici sunt in vacanta fortata, ne-am gandit sa va propunem sa ne strangem in Piata pentru a construi oameni de zapada. Daca tot avem atat de multa zapada la dispozitie, ar fi pacat sa nu ne bucuram de ea!", era chemarea la zapada postata pe pagina de Facebook Coruptia Ucide Cativa bucuresteni au dat curs provocarii, insa misiunea s-a dovedit mai "murdara" decat anticipasera, ca si strazile din Bucuresti.I-au pus insa omului de zapada tricolorul in spate, sa-l mai inveseleasca putin si au adus si un Olaf de plus.In Piata Victoriei si-a facut aparitia si un alt personaj misterios - o masina de topit zapada.Chiar cu putin timp inainte ca bucurestenii sa se duca in Piata Victoriei, primarul Gabriela Firea a facut o prezentare a noilor utilaje in Piata Constitutiei.Ea le-a spus jurnalistilor ca tocmai de aceea zapada a fost stransa "pe platformele betonate", ca sa poata fi apoi topita cu ajutorul acestor masini. Daca la locul prezentarii erau 3 astfel de utilaje, in Piata Victoriei a fost instalata una.