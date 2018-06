Ca-n Zimbabwe: Un jurnalist german in duba jandarmeriei romane

Pasaport pentru suspiciune

Noaptea cea mai ciudata dinaintea zilei celei mai lungi

N-ai CNP, nu pupi proces verbal, nici amenda

Ziare.

com

Este doua dimineata si cainele Corbu latra sa trezeasca intregul bloc din vecinatatea centrului capitalei Romaniei. Nu intelege prea bine de ce a trebuit sa petreaca atata vreme singur in aceasta zi de 20 iunie - mai mult decat de obicei. Dar asteptarea a luat sfasit si se bucura sa-si anunte tot cartierul ca Madalina Rosca si Paul-Arne Wagner s-au intors acasa.Nu este prima data cand merg la protestele anticoruptie din Bucuresti. De un an si jumatate, de cand actuala majoritate parlamentara de la Bucuresti a inceput asaltul asupra justitiei, Madalina si Paul, amandoi jurnalisti, filmeaza si fotografiaza la mitingurile din fata Guvernului sau a Parlamentului ceea ce li se pare ca merita sa nu fie uitat. De la fetele si vocile pietei pana la modul in care autoritatile trateaza protestele. De la forta argumentelor pana la argumentele fortei.In seara aceasta, Paul nu a apucat sa fotografieze foarte mult. Pe cand iluminatul stradal incepea sa completeze lumina tot mai slaba a amurgului, printre protestatari si-a facut aparitia o mica armata de mascati. Jandarmi in armuri de confruntare. Nu pareau sa caute pe cineva anume. Se miscau de parca ar fi vrut sa intimideze protestatarii. Pana la urma, i-au iritat. Dar n-au reusit sa-i provoace."In general, protestatarii romani nu se lasa provocati", spune Madalina. Cu toate acestea, povesteste Paul, "a fost un moment in care, acolo, s-a produs haos. Daca a fost sau nu ceva premeditat, nu pot sa spun. Cert este ca lucrurile s-au precipitat - din senin" In acel haos, patru brate l-au insfacat pe firavul ochelarist cu plete si l-au inghesuit intr-o duba care a parasit degraba piata. Madalina a filmat scena. Cele doua ore si jumatate ce au urmat au doua povesti.Cand nu stii nimic, doua ore si jumatate dureaza o scurta vesnicie. Madalina, sotia jurnalistului, nu a stiut nimic: unde este Paul, de ce l-au luat jandarmii, cum sa-l ajute."L-am vazut inhatat de jandarmi si am continuat sa filmez. Imi cer iertare, Paul, poate ar fi trebuit sa fac altceva, sa te scot de acolo...". Paul zambeste, dar il macina o nedumerire: a fost primul care le-a iesit jandarmilor in cale sau l-au cautat?Motive sa fie in vizorul cuiva ar fi: casa de productie media pe care Madalina si Paul o detin, Passport Productions, a lansat, la inceputul primaverii, un tulburator documentar despre saracia din judetul celui mai influent politician din Romania, seful partidului de guvernamant si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Si tot ei au documentat, cu filmari detaliate, abuzuri comise de jandarmi de-a lungul protestelor anticoruptie.Jurnalist de cursa lunga, Madalina a ales sa filmeze. In scurt timp, insa, un al treilea jandarm i-a taiat calea - chiar cand il urcau pe german in duba. Pe inregistrarea video se mai observa doar reflexiile marginilor lucioase ale rucsacului lui Paul pierzandu-se imbrancite in bezna din masina."Am incercat sa scot telefonul, sa filmez cu el si sa transmit live pe Facebook. Nu am avut insa retea si, oricum, intre timp, masina jandarmeriei plecase".In minutele ce au urmat, alti oameni din multime au fost si ei retinuti si urcati in dube. Mai tirziu, spre dimineata, Paul avea sa comenteze mahnit pe Facebook: "Pentru ceilalti oameni ridicati nu au existat o ambasada si un minister de externe ale Germaniei, unde sa li se reclame ridicarea. Pentru ca ei sunt romani".Cealalta fata a povestii incepe in bratele puternic exersate care l-au purtat pe Paul pana in interiorul dubei. De fapt, un van - culmea ironiei - de productie germana ale carui scaune au fost scoase si in care se aflau cauciucuri."Nu pot sa spun cand si cum m-au apucat. Nu stiu daca eram pe trotuar sau pe trecerea de pietoni. Parca eram pe trecere si era verde". Piata era, la acea ora, ocupata de protestatari, iar Paul nu era nici pe de parte singurul de pe acea trecere de pietoni - devenita oricum inutila. "In cateva secunde m-au bagat deja in masina politiei. Am fost deseori, ca jurnalist, in locuri unde alti oameni aveau probleme cu politia sau jandarmii, dar eu nu am avut niciodata. Nu mi-am imaginat nici o clipa ca s-ar putea intampla".Dar s-a intamplat. "Era ca intr-un film politist de proasta factura. Intrebam de ce sunt aici si nu mi se raspundea. Intrebam unde mergem si nu mi se spunea. Iar usa masinii se tot deschidea in mers" - ceea ce, pana la urma, i-a permis lui Paul sa retina mici detalii despre traseul ce avea sa se incheie intr-o camera sinistra a unei sectii de politie, cu mobilier imbatranit, zugraveala la pret redus, dulapuri expirate si lumina rece.Vreme de doua ore si jumatate, agentul constatator Niculescu i-a insirat lui Paul tot felul de motive care sa-i justifice retinerea. "Nu unul, ci mai multe. Dar nu toate deodata, ci cand unul, cand altul. Nu mi-a spus o abatere clara, un articol de lege pe care l-as fi incalcat".A stat izolat, acolo, fara sa poata sa dea vreun telefon. Din cand in cand a fost lasat singur cu unul dintre jandarmii care l-au tarat cu forta in duba. "M-am simtit intimidat si am cerut sa fie scos din incapere", spune. Nu i-au permis sa cheme un avocat sau un translator. Nici sa sune Ambasada Germaniei."La sectia de politie oricum trebuie sa inchizi telefonul - deci n-aveam cum sa chem vreun avocat". Intr-un final, a fost pus in fata unui proces verbal si i s-a cerut sa accepte un avertisment pentru obstructionarea activitatii jandarmilor. "Era scris marunt si greu de citit. Mai ales ca nici nu mi l-au dat in mana. Mi l-au aratat de departe, ca si cum s-ar feri sa-l pot citi. Am spus ca nu inteleg ce scrie si nu pot semna".Povesteste ca agentul Niculescu si-a apropiat palmele ca si cum ar vrea sa tina intre ele o carte si le-a dus aproape de nas: "Asa a tinut hartia si a bombanit in ea ca am facut asta si asta si asta. Ca l-as fi apucat de brat pe jandarm. Daca il vezi iti dai seama: era protejat ca o broasca testoasa si de doua ori mai mare decat mine. Am refuzat sa semnez, pentru ca erau numai minciuni!". Si-atunci l-au amenintat ca il amendeaza cu 500 de lei - tocmai pentru ca refuza sa semneze.Intr-un final, jurnalistul german a parasit cladirea politiei fara o copie a procesului verbal si fara amenda. "M-a sunat cand i-au dat drumul - chiar din fata sectiei", spune Madalina."Nu stia cum se numeste sectia, nu i-a spus nimeni, dar din duba a vazut, la dus, numele strazii - bulveradul Bucurestii Noi. Oamenii pe care ii cunosteam si care au fost cu mine au intuit ca este vorba despre sectia 5". Pe treptele de beton din fata cladirii, Paul povesteste, la ceva timp dupa miezul noptii, primele impresii din detentia temporara. Intre timp vuiesc televiziunile si radiourile despre cazul jurnalistului german saltat in Piata Victoriei.In timp ce il descoasem, din cladirea sectiei 5 ies patru dintre jandarmii care au operat retineri in timpul protestului. Unul dintre ei are bluza albastra a uniformei sfasiata. E o strategie, imi explica mai tarziu Madalina, ilustrandu-mi cele spuse cu o inregistrare video: in timp ce ii bruscheaza pe participantii la mitingurile incomode puterii, jandarmii se imbrancesc intre ei si tot intre ei isi rup hainele, pentru a putea justifica eventuale gesturi violente. "Jandarmeria Romana aproape a lipsit cu totul de la mitingul partidelor aflate la putere", a observat si Paul.Este trecut de ora 1 noapte. Dupa o lunga zi fierbinte, Piata Victoriei s-a cam golit. Mai sunt cativa protestatari, stau intinsi pe asfaltul cald sub luna, ca la plaja, si discuta politica. Isi asuma voturile rispite in ultimii 20 si ceva de ani pe candidati care i-au dezamagit. Cand il vad pe Paul se ridica sa-l imbratiseze. Vor sa stie ce i-au facut cei care l-au retinut."Incercau sa ma gaseasca in baza lor de date. Erau contrariati ca nu-mi gasesc in actul de identitate CNP-ul. Pai, le-am spus, in Germania nu exista CNP, am doar o serie, daca ajuta". Dupa doua ore, in care nu i-au dat nici macar un pahar cu apa, "erau deja disperati ca nu ma gasesc in serverele politiei" asa ca le-au pasat jandarmilor responsabilitatea de a-l verifica.Ceva ciudat s-a intamplat, insa: la un moment dat toata lumea parea sa-si doreasca doar sa scape de Paul Arne Wagner. "Am mai fost ridicat odata la fel: in Zimbabwe. La fel a fost si acolo. Fara explicatii. Bine, nu am fost ridicat de politie de mai multe ori in viata mea. Asa ca nu pot sa nu fac o comparatie. Asta e".Asta este. Si ar mai fi ceva: Jandarmeria zice ca jurnalistul german ar fi fortat "dispozitivul" la o trecere de pietoni pe Bdul Aviatorilor . "Purtarea, la vedere, a unui badge inscriptionat PRESS nu reprezinta un act oficial", se transmite intr-o informare a Jandarmeriei Capitalei. Chiar asa? Asteptam raspunsuri multe din partea autoritatilor!