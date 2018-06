Catalin Ivan despre participantii la mitingul PSD: Oameni necajiti, urcati in autocare precum vitele in vagoane

Ziare.

"Mitingul PSD, probabil ultimul care se va mai organiza in Romania in felul acesta, ar trebui sa fie urmat de o avalansa de dosare penale. Am putea spune fara sa gresim ca mitingul de sambata este un miting penal, pentru sustinerea celui mai corupt politician din istoria Romaniei. Va asigur, ca fost membru al acestui partid care cunoaste realitatea din interior in cele mai mici detalii, ca majoritatea covarsitoare a celor care vor participa la miting vor fi adusi cu forta", scrie Catalin Ivan pe pagina sa de Facebook Ivan adauga ca societatile private care au contracte cu statul vor fi obligate sa sustina cheltuielile sau vor trimite oameni."Mitingul de sambata este imaginea perfecta a regimului Liviu Dragnea . Are toate 'ingredientele' pentru a intelege perfect Romania lui Dragnea: oameni necajiti urcati in autocare precum vitele in vagoane si transportati la Bucuresti, toate companiile care 'capuseaza' bugetul statului si ingrasa conturile diferitilor politiceni vor face un efort imens pentru a sustine aceasta mascarada, ordinele de partid se vor transmite prin institutiile publice controlate politic", arata europarlamentarul.Potrivit aceluiasi europarlamentar, pentru aceasta demonstratie, romanii trebuie sa ii multumeasca sefului PSD, Liviu Dragnea."E decizia fiecaruia daca accepta pasiv, resemnat, aceasta situatie sau face ceva. Eu cred ca e timpul ca romanii sa ia atitudine. Cred ca, dupa mitingul de sambata, tot mai multi vom spune ca este prea mult!", incheie Catalin Ivan.Catalin Ivan nu este singurul care a criticat mitingul PSD programat pentru sambata, 9 iunie. Vladimir Petrut, primarul PSD al orasului maramuresean Cavnic a declarat miercuri, pe 6 iunie, ca PSD foloseste oamenii ca pe niste animale si ca nu va trimite pe nimeni la miting.Reamintim ca vineri, la ora 19.00, PSD va organiza un miting in Bucuresti, in Piata Victoria, fata de ceea ce numeste "abuzurile din justitie " si "statul paralel". La care ar putea fi adusi mii din intreaga tara.