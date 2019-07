Cateva sute de persoane s-au adunat la Caracal, in fata casei criminalului

Ziare.

Ei sunt nemultumiti ca au trecut aproape 19 ore de la momentul in care fata a cerut ajutor la 112 si pana cand anchetatorii au intrat in locuinta suspectului si spun ca nu vor sa plece "pana nu se va face dreptate".Printre oamenii stransi s-a aflat si mama fetei de 18 ani din judetul Dolj care a disparut in conditii similare.Suspectul se afla, vineri seara, inca in locuinta, unde se desfasurau perchezitii si se ridicau probe.La fata locului sunt prezente zeci de forte de ordine ale Jandarmeriei si Politiei.Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut miercuri, dupa ce a plecat spre municipiul Caracal cu o masina "la ocazie".Minora a sunat de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla. Anchetatorii au inceput perchezitia domiciliara la locuinta barbatului de 66 de ani vineri dimineata, la circa 19 ore de la apelul fetei.