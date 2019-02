Cativa protestatari au aruncat cu oua in Ministerul Justitiei. Jandarmii nu i-au putut opri (Foto&Video)

Ziare.

In plus, au adus o masina cu remorca, pe care au improvizat un fel de cusca din plasa de Buzau. Pe aceasta au desfasurat un banner mare cu o fotografie in care apare ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si pe care scria "Ia d-aici un OUg! Ocupa-te de adevaratele probleme ale Justitiei!".Din cusca, doi protestatari au aruncat minute in sir cu oua spre institutie. Jandarmii au incercat sa ajunga la acestia, insa nu au putut din cauza custii.Cristian Mihai Dide a fost legitimat de jandarmi.Iata cateva imagini de la Minsiterul Justitiei:Amintim ca saptamana trecuta a fost, de asemenea, marcata de astfel de evenimente. Mai multe persoane au aruncat, marti seara, cu ketchup pe peretii ministerului Apoi, joi, protestatarii au aruncat din nou cu ketchup la intrarea in sediul Ministerului Justitiei si cu mustar pe o masina a institutiei.Manifestarile au avut loc dupa ce Guvernul a modificat, prin ordonanta de urgenta, Legile Justitiei, la initiativa lui Tudorel Toader De altfel, mii de oameni au iesit, duminica seara, in toata tara, sa protesteze fata de OUG 7.