Ce diversiuni ar putea folosi autoritatile pentru a pune capat protestelor #Rezist Interviu cu Teodor Maries

Sunteti unul dintre participantii la protestele din ultima vreme. Ati sesizat pana acum semne de escaladare a unor posibile violente?

Ati dat un exemplu de diversiune - minciunile despre protestatari. Ne mai puteti da si altele? Vorbiti-ne putin despre personajele dubioase infiltrate in Piata Universitatii in 1990 si despre minciunile cu care au fost adusi minerii la Bucuresti.

'Dam foc la autobuze asa cum am stabilit cu domnul presedinte!

Pe retelele de socializare sunt exprimate diverse nemultumiri legate de unii dintre cei care iau cuvantul la proteste. Credeti ca vorbitorii ar trebui triati?

Credeti ca ar trebui redeschis celebrul balcon de la Universitate, din care s-a vorbit in timpul Pietei?

In opinia dvs, cum s-ar putea pune capat protestelor in mod pasnic, nu prin demonstratii de forta ale autoritatilor statului?

E suficient sa ne amintim cum jurnalistul german Paul Arne Wagner a fost selectat din multime saptamana trecuta si dus cu duba la sectie, alaturi de alti cativa protestatari, desi purta la gat legitimatia de presa.Tot miercuri, un video in care apare un maior din Jandarmerie in civil facand diverse "scheme" in fata protestatarilor a devenit viral pe retelele de socializare, starnind indignarea internautilor. ().Calin Popescu Tariceanu i-a catalogat pe romanii care ies in strada drept "fascisti", ministrul Lia Olguta Vasilescu (PSD) a distribuit luni pe Facebook un video in care protestatari dintr-o alta tara erau imprastiati violent cu tunuri de apa, iar senatorul PSD Niculae Badalau s-a plans tot luni ca "incep sa apara violente", desi protestele care au avut loc duminica in toata tara au fost pasnice, la ele participand si multi copii alaturi de parintii lor.Le pregatesc guvernantii din PSD-ALDE niste surprize neplacute contestatarilor? La ce ar trebui sa fie atenti si la ce s-ar putea astepta cei care umplu pietele si marsaluiesc prin tara impotriva regimului Dragnea?L-am invitat pe, unul dintre cei mai cunoscuti participanti la Revolutie, la fenomenul Piata Universitatii 1990, dar si la protestele #Rezist, sa le impartaseasca din experienta sa mai tinerilor camarazi care lupta pentru democratie.Eu consider ca la manifestatiile din ultimul an si jumatate, dupa OUG 13, nu s-au pus probleme de genul violente, diversiuni etc. Daca au fost create diversiuni, atunci cu galeriile (februarie 2017, n.red.), ele au apartinut Ministerului de Interne, pentru ca ei au galeria de la Dinamo in subordine (dar sunt convins ca informatori sunt in toate galeriile din Romania, si nu numai).Manifestatiile au fost pasnice, oamenii s-au comportat normal, nu au fost depistati cu arme albe, nu au fost, asa cum se spunea in 1990, cand se inventau astfel de lucruri pentru ca era un singur post de televiziune (TVR, n.red.) si se manipula o intreaga tara pe acest subiect.Se mintea fara niciun fel de retinere, pentru ca nu exista un drept la replica in acele vremuri. Acum sunt foarte multe televiziuni si toata lumea are telefon, asa ca oricine se transforma imediat intr-o mica televiziune - cu camera de la aparat poate sa transmita imediat de la fata locului, de aceea e mai greu sa se creeze acest tip deRepet, manifestatiile au fost pasnice pana acum, revendicarile - normale. Liderii vremelnici, de o seara sau de o saptamana, s-au comportat normal, ma refer la cei care au avut acces la un microfon sau la o statie la care s-a vorbit. Nu mi se pare nimic in neregula pana acum.Metodele sunt multiple, iar Partidul le-a experimentat inca din 1945, odata cu instalarea la putere. Nu trebuie sa uitam de manifestatiile studentilor, cand insusi regele Mihai a fost nevoit sa faca concesii, amenintat fiind ca studentii vor fi omorati.Ele au continuat dupa decembrie 1989, cand Partidul a creat diversiunea "teroristii", asimiland si securistii langa teroristi. Atunci, esalonul doi al Partidului s-a instalat la putere, in frunte cu Ion Iliescu si toata camarila sovietica.La Piata Universitatii au fost alte tipuri de diversiuni. Noaptea, o fadroma (tip de excavator, n.red.) intra in asa-zisa baricada - o sfoara legata de doua bete sustinute cu doua pietre care delimita "Zona libera de neocomunism", asa cum i-am spus noi atunci. Dan Iosif mai dadea o sticla de votca celui cu fadroma, venea noaptea de pe Batistei sisi care erau mult mai sensibili la asemenea gesturi.In alta noapte mai aruncau ode pe blocul Dunarea, din apropiere. Mai bagau niste, ca sa ne asigure ca au infiltrati oameni intre noi. Si chiar si-au montat corturi in Piata Universitatii!Ca sa nu mai vorbim de ziua de 13 iunie, cand, asa cum rezulta din inregistrarea aflata la dosarul Mineriadei si pusa la dispozitie de Dinu Patriciu, impreuna cu declaratia data in fata procurorului, gen. Dan Voinea, in care spune: "L-am auzit pe Diamandescu cand vorbea cu Chitac. Era geamul deschis, eram in Arhitectura, iar dialogul a fost:'". Ulterior a aparut si caseta, inregistrarea aflandu-se la dosar.Nu mai vorbim de trupe paramilitare sau de mineri. Nu cred ca mai e cazul acum, darcare vor veni din toate judetele si vor incerca sa elibereze Piata Victoriei de "sobolani", asa cum i-a numit Liviu Dragnea.Eu nu am fost niciodata de acord cu trierea celor care doresc sa se exprime public intr-o piata si nu am sa fiu niciodata de acord cu acest lucru. Eu insumi, in 1990, am fost "triat", dupa o saptamana sau doua in care m-am exprimat liber si am vorbit in balconul Universitatii, pe motiv ca imi permiteam sa spun ca Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Cico Dumitrescu, Virgil Magureanu, Petre Roman sunt criminali. Astazi, ei sunt trimisi in instanta, in dosarul Mineriadei, pentru fapte comise impotriva umanitatii si urmeaza si in dosarul Revolutiei, fapta fiind imprescriptibila. Deci am avut dreptate, numai ca erau anumiti oameni, impinsi din spate in acel balcon, nu agreau acest "atac la persoana", cum se spunea. De fapt, ii protejau pe liderii FSN, de care erau ei insisi trimisi in balcon.Insa,, pentru ca intre ei sunt infiltrati permanent. Eu vad oameni, informatori din 1990, care se plimba printre protestatari. Nu mai departe de aseara (duminica, n.red.) am vazut unii in Piata Victoriei. Nu am nicio indoiala ca toate structurile isi trimit oameni acolo, e si normal, toata lumea vrea sa culeaga informatii, nu de asta ii acuz.Eu i-as acuza atunci cand ar incerca, incercand sa diminueze cumva faptele celor care au interes sa scape de puscarie. De exemplu: '' etc. Acestia ar fi periculosi daca ar incerca sa dezamorseze lupta acestor oameni, de varste diferite, cu pregatiri diferite, care vin in piata cu un crez.Noi in 1989 am iesit in strada pentru Libertate, in 1990 am iesit pentru a se afla Adevarul despre crimele din decembrie '89 si pentru aplicarea punctului 8 de la Timisoara (lustratia, n.red.) . Astazi, dupa 28 de ani, din pacate,Eu am o vorba si am spus-o de multe ori: Noi am avut doua "balcoane", unul in decembrie 1989 si unul in aprilie-iunie 1990, doua balcoane care au dat doi lideri falsi. Atentie la balcoane! Nu stiu daca e cazul sa mai deschidem balcoane, iar cele care au fost sa ramana cu istoria lor - cel de la Comitetul Central cu istoria alungarii dictatorului, iar celalalt, de la Universitate, cu deconspirarea unor lideri ca informatori ai Securitatii.Sa ramana acele balcoane inchise. Se pot pune scene destule, nu trebuie repetata istoria pentru ca, din pacate noua generatie nu o cunoaste foarte bine, tinerii nu stiu ce s-a intamplat in acei ani, iar daca nu cunoastem istoria, riscam sa o repetam.E nevoie de oameni care sa exprime clar solicitarile din strada, de exemplu sa spuna: "Vrem ca legile justitiei sa fie democratice, europene!". Iar asta trebuie sa se transmita Partidului.In rest,. Protestarii ar trebui sa mearga cu revendicarile, 7-9-10 cate sunt, sa le puna pe masa PSD, sa le puna pe masa Guvernului, pe masa presedintelui Camerei Deputatilor sau a presedintelui Senatului, sa mearga si la presedintele Romaniei, de ce nu?, pentru ca acesta este unul din rolurile presedintelui.Presa este astazi libera si poate sa aiba acces la asemenea discutii si din ele lumea va trage concluziile: cine are dreptate.Dialogul cred ca ar fi cel mai corect si la el sa participe oameni competenti, care stiu sa il poarte. Si cred ca din acest dialog ar putea rezulta si solutii.Nu vad rostul altercatiilor in strada. Nu am nicio temere ca ar putea aparea asa ceva din partea demonstrantilor, in schimb, imi este frica de aceste, spun asta pentru ca unele dintre structuri nu s-au reformat, sau unii dintre sefii lor chiar au facut parte din trupele Securitatii in 1989.