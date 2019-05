"Ce s-a intamplat la sectia de politie cu protestatarii din Topoloveni ridicati de jandarmi"

Ziare.

Mai mult, acestia vor fi sanctionati contraventional, conform unui raspuns al Jandarmeriei Arges transmis"Astazi, in timpul desfasurarii unei eveniment organizat de primaria orasului Topoloveni la Casa de Cultura, 10 persoane au organizat in apropiere o adunare publica nedeclarata, conform legii 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, motiv pentru care au fost conduse la sediul politiei pentru stabilirea identitatii si luarea masurilor legale", ne-a raspuns Jandarmeria Arges.Astfel, reprezentantii Jandarmeriei au precizat ca protestatarii vor fi sanctionati contraventional pentru ca au participat la o adunare publica nedeclarata si pentru ca au refuzat sa paraseasca zona la solicitarea jandarmilor.Printre cei ridicati de jandarmi s-a aflat si Traian Paparete, corespondent Rezistenta TV, care filma protestul. Dupa ce a plecat de la sectia de politie, acesta a transmis ca a fost tinut aproximativ o ora si jumatate in sectia de politie, timp in care nu i s-a oferit nicio explicatie."Mi-au luat buletinul si m-au tinut nejustificat o ora si ceva acolo, 1:40 de minute. In timpul acesta erau trei jandarmi si doi politisti in sala de asteptare si ne-au spus sa asteptam pana cand verifica buletinele. Doar eu si un barbat am ramas, celorlalti le-a dat drumul foarte repede. Au zis ca ne verifica la Europol, ca dureaza, dar adevarul este ca ne-au tinut acolo pana cand a plecat Dragnea", a declarat Traian Paparete, corespondentul Rezistenta TV, pentruMai mult, la un moment dat, corespondentul a cerut voie sa iasa afara pentru a fuma. I s-a permis, dar a fost insotit de trei jandarmi.Reprezentantii Rezistenta TV nu vor ca lucrurile sa ramana asa, drept pentru carevor solicita Parchetului General si Parchetului Militar sa se autosesizeze cu referire la ceea ce s-a intamplat vineri dimineata la Topoloveni, dupa cum a declarat Marian Raduna (Rezistenta TV), pentru. Acesta a precizat si ca jandarmii de la Topoloveni nu aveau numerele de inregistrare pe uniforma, asa cum prevede legea, ceea ce impiedica protestatarii care vor sa depuna plangere sa ii poata identifica.Amintim ca vineri dimineata, mai multi protestatari au fost ridicati de jandarmi la Topoloveni . Oameni care filmau cu telefoanele mobile pe spatiul public, in asteptarea lui Liviu Dragnea, au fost bagati in duba si dusi la politie pentru legitimare, cu toate ca erau pasnici si prezentau buletinele de bunavoie. Opozitia a reactionat rapid la abuzurile Jandarmeriei de la Topoloveni : USR a anuntat ca pregateste plangeri penale, in timp ce PNL a transmis ca "incepe dictatura".