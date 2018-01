Ce scrie presa externa despre mega-protestul din Bucuresti (Video)

Euronews a transmis toata ziua LIVE din Bucuresti

Zeci de mii de romani au protestat, sambata, fata de legislatia adoptata de Parlament, despre care criticii spun ca va face mai dificila urmarirea penala a criminalitatii si a coruptiei la nivel inalt, transmite Associated Press Protestatarii s-au contrat putin cu jandarmii in timp ce se aflau in Piata Universitatii din Bucuresti. Manifestantii au strigat: "Hotii, hotii!" si "Demisia!", au fluierat si au fluturat steaguri tricolore. Apoi, au plecat in mars spre Parlament.Protestatari de toate varstele au venit sa-si arate revolta fata de guvernul de stanga, unii insotiti de caini sau de copii, adauga sursa citata.AP a vorbit cu Tiberiu Calinescu, un arhitect de 30 de ani, care-si purta fiica de 4 luni in brate: "Am venit aici pentru viitorul fiicei mele (...) vreau sa traiesc intr-o tara civilizata si apropiata de standardele europene".Diana Gradinaru, o economista de 45 de ani, a declarat ca noua legislatie ar putea duce la "furturi teribile" de catre oficialii de rang inalt. Ea a explicat ca inregistrarile video si audio nu ar mai putea fi folosite ca dovezi in urmaririle penale, potrivit modificarilor propuse.Proteste de mai mica amploare au avut loc si in orasele Cluj, Timisoara, Constanta, Bacau, Sibiu si Iasi.Protestatarii au inceput sa soseasca inca de dimineata in Capitala, cu trenul, din alte orase si au fost intampinati de oameni care fluturau steaguri romanesti.AP aminteste ca anul trecut in Romania au avut loc cele mai mari proteste de la sfarsitul comunismului, dupa ce guvernul de stanga a incercat sa dezincrimineze abuzul in serviciu.Parlamentul a aprobat luna trecuta amendamente la Legile Justitiei, despre care multi spun ca vor frana lupta anticoruptie.Prim-ministrul desemnat Viorica Dancila sustine reforma sistemului judiciar. Ea este un aliat al lui Liviu Dragnea, presedinte al Partidului Social Democrat, care nu poate fi premier din cauza unei condamnari pentru fraudarea voturilor.Presedintele Klaus Iohannis, critic al amendamentelor la Legile Justitiei, trebuie sa le promulge. El a sesizat Curtea Constitutionala spunand ca un amendament care ar permite functionarilor publici sa fie comercianti "a diminuat standardele de integritate" pentru functionarii publici.Canalul Euronews a trimis un reporter la Bucuresti care a transmis toata ziua despre manifestatiile de protest.Aproximativ 50.000 de oameni au participat la un mars anticoruptie in Bucuresti. Demonstrantii au iesit, de asemenea, pe strazi in orase mari din intreaga tara, scrie postul citat.Hans Von der Brelie a vorbit cu protestatarii din si in jurul Bucurestiului in timpul manifestatiei. Sunt suparati din cauza masurilor Guvernului despre care au spus ca ar pune partial sistemul de justitie sub control politic.Legislatia a fost adoptata de parlamentarii romani si este in prezent la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare, explica si Euronews situatia din tara noastra.Si AFP a scris despre zecile de mii de romani care au iesit in strada sambata la Bucuresti si alte orase mari pentru a spune "Nu coruptiei" si unei reforme controversate a Justitiei, dorita de majoritatea de stanga."Suntem aici pentru a cere guvernantilor sa nu se atinga de Justitie si sa renunte la proiectul lor de reforma", a declarat pentru AFP un antreprenor, Marius Constantin, de 49 de ani, venit de la Sibiu ca sa se alature protestatarilor adunati in Piata Universitatii, din centrul Bucurestiului."E o rusine ce se intampla: sub pretextul imbunatatirii Legilor Justitiei, au introdus articole care sa le permita sa scape de posibile sanctiuni", a declarat Amalia, o pensionara de 77 de ani.Parlamentul dominat de social-democrati (PSD) a aprobat la sfarsitul lunii decembrie 3 proiecte de lege care au ridicat temeri referitoare de o reducere a independentei judecatorilor si limitarea prerogativelor DNA, extrem de activa in urmarirea penala a alesilor suspectati de coruptie, aminteste AFP.Presedintele de centru-dreapta Klaus Iohannis nu a spus daca va promulga aceste texte de lege, care au fost criticate de Bruxelles si de Statele Unite.Aceste noi proteste au venit la doar cateva zile dupa demisia fortata a prim-ministrului social-democrat, Mihai Tudose, si numirea unui nou sef de guvern, europarlamentarul Viorica Dancila, care si-a declarat sprijinul pentru aceste legi."PSD arata in fiecare zi ca nu este capabil sa conduca aceasta tara", spune indignat Horatiu Buzatu, un antreprenor din Craiova, cu referire la cele doua guverne de stanga date jos in doar sapte luni de omul puternic al PSD, Liviu Dragnea, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru frauda electorala si judecat acum intr-un caz legat de locuri de munca fictive.Purtand steaguri tricolore sau pancarte in forma de mana pe care scria "Toti pentru Justitie", protestatarii au traversat centrul Bucurestiului pentru a merge la Parlament, scandand "Hotii".Aproximativ 5.000 de persoane au demonstrat la Cluj. Au fost, de asemenea, 5.000 de protestatari in Timisoara si 3.000 in Iasi, mai arata AFP.Intr-un raport publicat joi, agentia anticoruptie a Consiliului Europei, GRECO, a reamintit ca "magistratii s-au asociat in numar mare cu miscarea de protest" declansata de reforma Justitiei.O incercare de a slabi Codul Penal a cauzat deja iarna trecuta un val de proteste fara precedent de la caderea regimului comunist, la sfarsitul anului 1989, fortand guvernul sa dea inapoi, conchide AFP.Urmareste filmul unei zile istorice in care protestatari din toata tara, dar si din diaspora au venit la Bucuresti sa si strige nemultumirea