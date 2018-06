Ce spune jurnalistul german care a filmat documentarul despre Dragnea, dupa ce a fost saltat de jandarmi

Ziare.

"A scris deja toata presa, inclusiv cea straina, despre ridicarea sau arestarea meu, dar hai sa auziti si de la mine: astazi am fost ridicat brusc din multime in timp ce documentam protestul din Piata Victoriei, de pe trecerea de pietoni. Semaforul a fost verde. Ma uit acum la filmari si fotografii si incerc si eu sa inteleg ce s-a intamplat de fapt acolo.Pentru mine, cea mai importanta intrebare este:(ne readucem aminte ca Jandarmeria Romana aproape a lipsit cu totul de la mitingul partidelor aflate la putere, noi am documentat si asta) ", a scris Wagner pe pagina lui de Facebook.Jurnalistul a precizat ca este bine, avand doar o vanataie la genunchi, si s-a aratat preocupat de ceilalti protestatari care au fost loviti si invinetiti de jandarmi."Eu sunt bine, multumesc pentru mesaje, am doar o vanataie la genunchi. Dar gandurile mele merg la toti oamenii care au fost astazi loviti de bratul armat al statului, si ridicati, si abuzati, asa cum vad acum in filmarile colegilor de la Passport Productions, pe care le publicam maine. Pentru acesti oameni loviti si invinetiti nimeni nu a sunat la Ambasada Germaniei, la Ministerul de Externe German sau alte institutii care au fost imediat averitzate de ceea ce mi se intampla mie - eu, jurnalist german.Vestea cea buna este: bratul armat al lui Dragnea se termina acolo. Poate esti luat la sectie, dar stai acolo un pic, iei o amenda abuziva si te intorci la protest. Chiar am auzit discutii intre politistii iesiti la tigara care se intrebau cum vor mai face treaba daca intra in vigoare modificarile la codul penal. Imi pare rau ca romanii au ajuns sa lupte inca o data in 30 de ani pentru libertate, dar sunt alaturi de voi. Nu va lasati intimidati de abuzuri!", a mai notat Paul Arne Wagner pe contul sau.El a scris ca a fost acuzat de lucruri contradictorii, "de la jandarm la jandarm", si ca i s-a cerut sa semneze un avertisment, astfel incat sa nu primeasca amenda, insa nu a fost lasat sa citeasca acel document, asa ca nu si-a pus semnatura pe nimic."Impreuna cu colegii mei, documentam protestele de mai mult de un an de zile, si consideram ca, ca sa ne intelegem.In sectia de politie am vazut astazi o. In acest timp, insusi jandarmul care m-a ridicat, cu niste ochi tulburi si o atitudine extrem de violenta, de bruta, a stat doar langa mine in sectia de politie, desi am spus ca este acolo ca sa ma intimideze si as prefera sa iasa.. Apoi ceva ciudat s-a intamplat, si a", a povestit jurnalistul german.In final, Wagner a marturisit ca aceasta e prima oara cand simte "cu adevarat" pe pielea lui abuzurile autoritatilor statului si a spus ca va participa si la protestul din aceasta seara."Dar tot ce vroiam sa spun este ca lupta voastra pentru mine, incepind de azi, a devenit o lupta personala. Sunt de doar doi ani in Romania (si nu de multi cum tocmai a scris Flux 24 despre mine intr-un exempu penibil de google-jurnalism mixat cu propaganda), dar acum e prima data cand am simtit cu adevarat pe pielea mea abuzurile autoritatilor statului. Ne vedem maine la protest! Acum, ca am invatat limba asta grea, romana, nu am de gand sa plec de aici prea curand", a conchis jurnalistul.Paul Arne Wagner este cel care a filmat in Teleorman, impreuna cu cei de la Pasaport Productions, filmul "Aici nu-l avem decat pe Dragnea".Amintim ca mii de persoane s-au strans miercuri seara in Piata Victoriei, dupa ce parte dintre ei au protestat la amiaza la Parlament fata de modificarile periculoase aduse de PSD, ALDE si UDMR Codului de Procedura Penala. Alte cateva mii au protestat in marile orase din tara.Pana la interventia jandarmilor, protestul s-a desfasurat pasnic. Oamenii au discutat despre efectele grave pe care modificarile aduse Codului de Procedura Penala le vor avea asupra fiecarui cetatean si au reafirmat cu tarie ca nu vor sa fie condusi de hoti si de penali.Insa, in jurul orei 21:30, desi oamenii incepeau sa plece spre case, un numar impresionant de jandarmi a intervenit in spatiul din fata Guvernului. Cei care erau asezati pe asfalt au fost impinsi si loviti, iar unii dintre ei tarati la dube si dusi la sectii de politie si amendati, iar printre acestia se numara si jurnalistul german, Paul Arne Wagner.Iata aici intreaga poveste: Jurnalistul german care a filmat in Teleorman documentarul "Aici nu-l avem decat pe Dragnea", retinut la protest (Video) Vezi si cum s-a desfasurat protestul de miecuri seara si imagini cu interventia in forta a Jandarmeriei A.D.